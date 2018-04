Manchester City-Liverpool, come vederla in tv? Programma, orario e probabili formazioni

Dopo il 3-0 dell’andata, il Manchester City cerca la grande impresa con il Liverpool nel ritorno dei quarti di finale di della Champions League. I Citizens proveranno a sfruttare il fattore campo per fare la partita della vita e riuscire nella clamorosa impresa di ribaltare il risultato. Dall’altra parte i Reds potranno invece difendere il vantaggio per riuscire a tornare in semifinale dopo dieci anni. Manchester City-Liverpool si giocherà martedì 10 aprile all’Etihad Stadium con calcio di inizio alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Premium Sport e in diretta streaming su Premium Play. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni.

Ritorno quarti di finale Champions League

Martedì 10 aprile

Manchester City-Liverpool, Etihad Stadium, ore 20.45

PROBABILI FORMAZIONI

Guardiola ritrova Aguero, che sarà subito titolare in attacco, insieme a Sterling e Sanè. A centrocampo ci sarà dal primo minuto De Bruyne, con Gundogan e David Silva. Davanti ad Ederson avremo invece una difesa a quattro con Walker, Otamendi, Kompany e Delph.

Dall’altra parte Klopp riavrà a disposizione Salah, ma dovrà fare a meno di Emre Can. In attacco quindi torna l’egiziano insieme a Firmino e Manè. Confermati anche gli altri titolari dell’andata, a centrocampo spazio quindi a Oxlade-Chamberlain con Milner e Henderson, mentre in difesa troveremo Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Kompany, Laporte; De Bruyne, Gundogan, Silva; Sterling, Gabriel Jesus, Sané.

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané.

