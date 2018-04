Moto3, GP Argentina 2018: risultati e classifica prove libere 1. Marco Bezzecchi davanti a tutti, bene Bastianini

Italiani protagonisti nelle prime prove libere della Moto3 nel GP di Argentina a Termas de Rio Hondo. Marco Bezzetti riporta in auge la Ktm, chiudendo davanti a tutti con il tempo di 1’52″190, rifilando ben 347 millesimi al malese Adam Noroddin (Honda).

Il 19enne di Rimini era stato il primo pilota a scendere in pista. Gradualmente ha affinato la messa a punto della sua moto, rivelandosi molto competitivo anche sulla distanza.

Buono anche l’inizio di Enea Bastianini (Honda Leopard Racing), terzo a 0.639 dalla vetta. Il centauro romagnolo deve assolutamente riscattare la scivolata di Losail per non perdere sin dagli albori della stagione il treno iridato. Oggi ha mostrato un passo gara davvero interessante, secondo solo a quello dello spagnolo Jorge Martin. L’iberico ha guidato per lunghi tratti la sessione grazie ad una messa a punto ideale. Impressionanti un paio di long run realizzati dal pilota del Team Gresini (Honda), candidato al ruolo di grande favorito in vista della gara di domenica nonostante il quinto posto parziale a 9 decimi da Bezzecchi.

Ottimo anche il rendimento di Tony Arbolino ((Honda Marinelli), quarto, mentre lo spagnolo Aron Canet (Honda Estella Galicia), rimasto vittima di una caduta senza conseguenze dopo un contatto con il kazako Makar Yurchenko, per ora deve accontentarsi della sesta piazza.









1 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 223.5 1’52.190

2 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 226.0 1’52.537 0.347 / 0.347

3 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 221.3 1’52.829 0.639 / 0.292

4 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 226.4 1’52.964 0.774 / 0.135

5 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 221.3 1’53.092 0.902 / 0.128

6 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.6 1’53.100 0.910 / 0.008

7 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 224.8 1’53.177 0.987 / 0.077

8 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 223.3 1’53.222 1.032 / 0.045

9 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 229.2 1’53.222 1.032

10 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 228.6 1’53.252 1.062 / 0.030

11 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 227.8 1’53.482 1.292 / 0.230

12 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 225.8 1’53.484 1.294 / 0.002

13 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 220.3 1’53.497 1.307 / 0.013

14 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 226.1 1’53.571 1.381 / 0.074

15 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 221.2 1’53.670 1.480 / 0.099

16 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 228.1 1’53.700 1.510 / 0.030

17 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 224.6 1’53.875 1.685 / 0.175

18 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 220.3 1’53.899 1.709 / 0.024

19 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 226.1 1’53.977 1.787 / 0.078

20 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.1 1’54.071 1.881 / 0.094

21 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 226.1 1’54.157 1.967 / 0.086

22 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 220.0 1’54.289 2.099 / 0.132

23 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 225.2 1’54.477 2.287 / 0.188

24 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP – Green Power KTM 223.5 1’54.696 2.506 / 0.219

25 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 226.7 1’54.814 2.624 / 0.118

26 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 224.6 1’54.919 2.729 / 0.105

27 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 217.4 1’54.950 2.760 / 0.031

28 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.2 1’55.268 3.078 / 0.318