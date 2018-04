Moto2, GP Argentina 2018: risultati e classifica prove libere 2. La pioggia condiziona il turno, Alex Marquez fa segnare il miglior tempo. Problemi per Bagnaia

Seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Argentina di Moto2 condizionata dalla pioggia che, in alcuni momenti, ha fatto la sua apparizione (in maniera leggera va detto) ma non permettendo ai piloti di spingere come avrebbero voluto. Sul finire dei 45 minuti del turno, poi, la situazione è andata peggiorando con vento forte e gocce che si facevano sempre più presenti andando a rendere ancor più viscido l’asfalto.

Il più veloce della sessione è stato lo spagnolo Alex Marquez (Kalex EG 0,0 VDS) che ha chiuso con il tempo di 1:44.802 (quattro decimi più lento del tempo di Mattia Pasini della FP1) staccando il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) di appena 3 millesimi. Terza posizione per lo spagnolo Xavi Vierge (Kalex Dynavolt) a 210 millesimi, mentre in quarta si è piazzato l’australiano Remy Gardner (Tech3 Racing) con lo stesso tempo. Quinto il britannico Sam Lowes (KTM Swiss) a 251, sesto il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) a 253 mentre è settimo il primo dei nostri, Mattia Pasini (Kalex Italtrans) a 369. Ottava e nona posizione per gli spagnoli Isaac Vinales (Kalex SAG) e Joan Mir (Kalex EG 0,0 VDS), a circa sei decimi, mentre completa la top ten lo svizzero Dominique Aegerter (KTM Kiefer) a 664 millesimi.

Chiude undicesimo a 702 millesimi Luca Marini (Sky Racing VR46) davanti a Stefano Manzi (Suter Forward) a 722 mentre è sedicesimo a 1.162 Simone Corsi (Kalex Tasca) due gradini sopra Lorenzo Baldassarri (Kalex PonsHP40) 1.325. Solamente ventunesimo, invece, Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46). Il vincitore di Losail, infatti, ha riscontrato alcuni problemi elettrici alla sua moto e ha potuto girare poco in questa FP2 concludendo a 1.580 di distacco. Più indietro Andrea Locatelli (Kalex Italtrans), Federico Fuligni (Kalex Tasca) e Romano Fenati (Kalex Marinelli).

Nella classifica combinata dei tempi comanda Mattia Pasini con il tempo fatto registrare in mattinata, 1:44.461, davanti a Miguel Oliveira e Francesco Bagnaia. Quarto Brad Binder, quindi Alex Marquez, Isaac Vinales, Danny Kent, Jorge Navarro, Xavi Vierge e Remy Gardner. Gli italiani: tredicesimo Lorenzo Baldassarri, quindicesimo Luca Marini, davanti a Stefano Manzi, diciannovesimo Simone Corsi, ventunesimo Romano Fenati, ventisettesimo Andrea Locatelli, trentunesimo Federico Fuligni. Da questa situazione si ripartirà domani, con la consapevolezza che le previsioni meteo parlano di pioggia quasi certa, per cui le posizioni potrebbero essere congelate.

CLASSIFICA TEMPI COMBINATI MOTO2

1 54 Italtrans Racing Team M.PASINI ITA KALEX 1’44.461 17 1’45.171 4

2 44 Red Bull KTM Ajo M.OLIVEIRA POR KTM 1’44.631 21 1’44.805 3 0.170 0.170

3 42 SKY Racing Team VR46 F.BAGNAIA ITA KALEX 1’44.736 21 1’46.382 2 0.275 0.105

4 41 Red Bull KTM Ajo B.BINDER RSA KTM 1’44.745 18 1’45.055 3 0.284 0.009

5 73 EG 0,0 Marc VDS A.MARQUEZ SPA KALEX 1’45.282 15 1’44.802 5 0.341 0.057

6 32 SAG Team I.VIÑALES SPA KALEX 1’44.916 15 1’45.385 4 0.455 0.114

7 52 MB Conveyors – Speed Up Racing D.KENT GBR SPEED UP 1’44.940 18 1’46.630 3 0.479 0.024

8 9 Federal Oil Gresini Moto2 J.NAVARRO SPA KALEX 1’44.974 20 1’45.676 6 0.513 0.034

9 97 Dynavolt Intact GP X.VIERGE SPA KALEX 1’45.189 17 1’45.012 8 0.551 0.038

10 87 Tech 3 Racing R.GARDNER AUS TECH 3 1’45.375 16 1’45.012 6 0.551

11 36 EG 0,0 Marc VDS J.MIR SPA KALEX 1’45.022 17 1’45.445 5 0.561 0.010

12 22 Swiss Innovative Investors S.LOWES GBR KTM 1’45.048 21 1’45.053 8 0.587 0.026

13 7 Pons HP40 L.BALDASSARRI ITA KALEX 1’45.080 20 1’46.127 4 0.619 0.032

14 77 Kiefer Racing D.AEGERTER SWI KTM 1’45.183 20 1’45.466 8 0.722 0.103

15 10 SKY Racing Team VR46 L.MARINI ITA KALEX 1’45.360 20 1’45.504 7 0.899 0.177

16 62 Forward Racing Team S.MANZI ITA SUTER 1’45.428 14 1’45.524 7 0.967 0.068

17 40 Pons HP40 H.BARBERA SPA KALEX 1’45.501 17 1’45.735 4 1.040 0.073

18 27 Swiss Innovative Investors I.LECUONA SPA KTM 1’45.568 20 1’45.548 8 1.087 0.047

19 24 Tasca Racing Scuderia Moto2 S.CORSI ITA KALEX 1’45.573 16 1’45.964 5 1.112 0.025

20 23 Dynavolt Intact GP M.SCHROTTER GER KALEX 1’45.717 19 1’46.220 5 1.256 0.144

21 13 Marinelli Snipers Team R.FENATI ITA KALEX 1’45.765 17 1’46.577 2 1.304 0.048

22 20 MB Conveyors – Speed Up Racing F.QUARTARARO FRA SPEED UP 1’46.021 20 1’46.518 2 1.560 0.256

23 45 IDEMITSU Honda Team Asia T.NAGASHIMA JPN KALEX 1’46.084 17 1’46.107 6 1.623 0.063

24 16 NTS RW Racing GP J.ROBERTS USA NTS 1’46.226 20 1’47.097 7 1.765 0.142

25 64 Tech 3 Racing B.BENDSNEYDER NED TECH 3 1’46.654 16 1’46.269 8 1.808 0.043

26 4 NTS RW Racing GP S.ODENDAAL RSA NTS 1’46.306 18 1’46.385 6 1.845 0.037

27 5 Italtrans Racing Team A.LOCATELLI ITA KALEX 1’46.386 15 1’46.570 6 1.925 0.080

28 63 SIC Racing Team Z.KHAIRUDDIN MAL KALEX 1’46.815 15 1’47.902 8 2.354 0.429

29 89 IDEMITSU Honda Team Asia K.PAWI MAL KALEX 1’47.040 21 1’47.884 5 2.579 0.225

30 51 Forward Racing Team E.GRANADO BRA SUTER 1’47.224 18 1’47.413 4 2.763 0.184

31 21 Tasca Racing Scuderia Moto2 F.FULIGNI ITA KALEX 1’48.757 22 1’49.126 5 4.296 1.533

32 95 Nashi Argan SAG Team J.DANILO FRA KALEX 1’49.104 16 1’49.333 6 4.643 0.347

CLASSIFICA SECONDA SESSIONE MOTO2

73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’44.802 5 10 263.6

2 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 1’44.805 3 13 0.003 0.003 268.4

3 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP KALEX 1’45.012 8 9 0.210 0.207 262.2

4 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing TECH 3 1’45.012 6 9 0.210 258.9

5 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 1’45.053 8 11 0.251 0.041 257.9

6 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’45.055 3 9 0.253 0.002 262.1

7 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’45.171 4 9 0.369 0.116 265.3

8 32 Isaac VIÑALES SPA SAG Team KALEX 1’45.385 4 11 0.583 0.214 263.7

9 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’45.445 5 11 0.643 0.060 260.7

10 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 1’45.466 8 13 0.664 0.021 256.6

11 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’45.504 7 9 0.702 0.038 267.4

12 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team SUTER 1’45.524 7 10 0.722 0.020 258.1

13 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 1’45.548 8 12 0.746 0.024 258.6

14 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’45.676 6 10 0.874 0.128 265.3

15 40 Hector BARBERA SPA Pons HP40 KALEX 1’45.735 4 7 0.933 0.059 264.9

16 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 1’45.964 5 11 1.162 0.229 262.8

17 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’46.107 6 11 1.305 0.143 257.8

18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 KALEX 1’46.127 4 9 1.325 0.020 258.0

19 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 1’46.220 5 11 1.418 0.093 262.8

20 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing TECH 3 1’46.269 8 10 1.467 0.049 222.5

21 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’46.382 2 7 1.580 0.113 262.2

22 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 1’46.385 6 9 1.583 0.003 259.7

23 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors – Speed Up Raci SPEED UP 1’46.518 2 8 1.716 0.133 262.1

24 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’46.570 6 10 1.768 0.052 264.3

25 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team KALEX 1’46.577 2 11 1.775 0.007 264.9

26 52 Danny KENT GBR MB Conveyors – Speed Up Raci SPEED UP 1’46.630 3 8 1.828 0.053 256.2

27 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 1’47.097 7 12 2.295 0.467 258.4

28 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team SUTER 1’47.413 4 11 2.611 0.316 254.1

29 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’47.884 5 10 3.082 0.471 257.9

30 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL SIC Racing Team KALEX 1’47.902 8 12 3.100 0.018 259.7

31 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 1’49.126 5 12 4.324 1.224 256.3

32 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team KALEX 1’49.333 6 10 4.531 0.207 255.2

Foto: Valerio Origo