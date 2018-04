F1 in tv, Qualifiche GP Bahrein 2018: gli orari e il programma. Come vederle in diretta e in differita

Tempo di qualifiche per il Gran Premio del Bahrein di Formula Uno 2018. Sul tracciato di Sakhir i piloti sono pronti a sfidarsi sul filo dei millesimi per contendersi una pole position che, tuttavia, vede un grande favorito in Lewis Hamilton. L’inglese della Mercedes, infatti, sul giro secco è l’uomo da battere, anche se dodici mesi fa a partire davanti a tutti fu il suo compagno Valtteti Bottas .Ferrari e Red Bull, invece, sono chiamate alla risposta per tenere testa alle temibili “Frecce d’argento”. Nel computo storico troviamo Sebastian Vettel e Lewis Hamilton a quota due pole position (alla pari di Nico Rosberg e Michael Schumacher) mentre tra i piloti in attività a quota uno ci sono Fernando Alonso e, proprio, il finlandese della Mercedes. Le qualifiche del GP del Bahrein scatteranno alle ore 17.00 italiane (le 18.00 locali) e regaleranno, senza alcun dubbio, grandi emozioni sotto la luce dei riflettori.

QUALIFICHE GP BAHREIN 2018 – ore 17.00 diretta su Sky SportF1HD (canale 207 di Sky) e su Sky Sport2 (canale 202).

Repliche alle ore 18.45, 20.30, 22.15 e 00.00.

