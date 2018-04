Moto2, GP Argentina 2018: Francesco Bagnaia e Lorenzo Baldassarri per la conferma. La continuità per puntare al Mondiale

Se il buongiorno si vede dal mattino, in Moto2 i colori italiani potranno recitare un ruolo da protagonisti lungo tutto il corso del Mondiale 2018. La doppietta Francesco Bagnaia-Lorenzo Baldassarri confezionata a Losail, infatti, è stato il miglior viatico per dare il via ad una stagione che si annuncia quanto mai combattuta ed importante per i nostri colori. Se, da un lato, si sapeva che il portacolori del team Sky Racing VR46 partiva tra i favoriti in questo campionato, la piacevole sorpresa è stata rappresentata dal marchigiano del team Pons HP40 che ha tenuto testa a Bagnaia fino all’ultimo metro, dimostrando avere dato il via alla sua annata nel giusto modo. Un Gran Premio del Qatar che, con il quarto posto di Mattia Pasini, ha proposto quindi ben tre nostri portacolori nelle prime posizioni.

Si annuncia una sorta di “Coppa Italia”, dunque, in questo Mondiale Moto2 2018? Meglio non correre troppo. I rivali sono tanti ed agguerriti, soprattutto prendendo in considerazione la pattuglia spagnola, capitanata da Alex Marquez, ma i segnali positivi per l’Italia sono diversi. Sarà necessario, d’ora in avanti, trovare la giusta continuità tra i nostri piloti per provare il bis Mondiale, dopo il successo di Franco Morbidelli nella scorsa edizione. La speranza è quanto mai importante, dato che per aggiudicarsi campionati simili non si possono sommare troppi “zero” in classifica ed è quindi fondamentale trovare il giusto feeling con la moto e un equilibrio personale che, altrimenti, renderebbe complicata la rincorsa al titolo.

Il calendario propone al circus l’unica trasferta sudamericana della stagione. Si correrà, infatti, sul tracciato di Termas de Rio Hondo in Argentina, secondo appuntamento di questo 2018 e prima occasione di conferma, o riscatto, per i piloti della Moto2. La pista incastonata nel nord del Paese, tuttavia, non è propriamente la preferita per Bagnaia e Baldassarri. Il torinese non è andato oltre una settima posizione conquistata dodici mesi fa, mentre per quanto riguarda il pilota marchigiano nella scorsa annata è arrivato un buon quarto posto. Il circuito argentino, dunque, inizierà a farci capire se i nostri rappresentanti saranno subito in grado di confermarsi e di ripetere le ottime cose messe in mostra a Losail. Se vorranno puntare al titolo la continuità di prestazioni e risultati saranno fondamentali. Sin dall’Argentina. Perchè proseguire nel trend del titolo di Franco Morbidelli non deve essere un sogno, ma una possibilità concreta.













Foto: Valerio Origo