Tennis, Masters 1000 Montecarlo 2018: date e calendario. Programma, orari e tv

Comincia la stagione della terra rossa europea e ad aprirla come sempre sarà il Masters 1000 di Montecarlo. Nella cornice spettacolare del Monte Carlo Country Club parte la sfida a Rafael Nadal. Lo spagnolo è il grandissimo favorito, avendo vinto per dieci volte il torneo, otto delle quali consecutivamente. Non ci sarà Roger Federer, che ha deciso di saltare anche quest’anno tutti i tornei sul rosso.

Questa la entry list del torneo

QUESTO IL PROGRAMMA DEL MASTERS 1000 MONTECARLO

Sabato 14 Aprile

dalle ore 11.00: qualificazioni

Domenica 15 Aprile

dalle ore 11.00: qualificazioni

Lunedì 16 Aprile

dalle ore 11.00: primo turno

Martedì 17 Aprile

dalle ore 11.00: primo e secondo turno

Mercoledì 18 Aprile

dalle ore 11.00: secondo e terzo turno

Giovedì 19 Aprile

dalle ore 11.00: terzo turno

Venerdì 20 Aprile

dalle ore 11.00: quarti di finale

Sabato 21 Aprile

dalle ore 11.30: semifinali

Domenica 22 Aprile

alle 14.30: finale

PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA: Il Masters 1000 di Montecarlo sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Sky Sport. con due canali per le prime fasi del torneo.













Foto: pagina Twitter Mutua Madrid Open