LIVE Volley, Perugia-Trento in DIRETTA: gara3 semifinali scudetto. Block Devils per il trionfo casalingo, dolomitici per l’impresa

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Trento, gara3 delle semifinali scudetto di volley maschile. Al PalaEvangelisti si gioca una partita fondamentale per il futuro della serie, ora in perfetta parità (1-1). I Block Devils cercano il successo di fronte al proprio pubblico, i dolomitici vogliono continuare a sognare e proveranno a fare saltare il fattore campo contro la corazzata di Lorenzo Bernardi.

Gli umbri si affideranno naturalmente alle bordate di Aleksandar Atanasijevic e alla classe di Ivan Zaytsev, ma il palleggiatore Luciano De Cecco è in dubbio a causa di un incidente automobilistico. Lorenzetti punteranno tutto su Simone Giannelli, Filippo Lanza e Uros Kovacevic sperando nel recupero di Luca Vettori che non ha giocato in Champions League a causa di dolori alla schiena.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Perugia-Trento, gara3 delle semifinali scudetto di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.













(foto Valerio Origo)