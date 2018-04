LIVE Volley, gara 4 semifinali scudetto in DIRETTA: Modena-Civitanova 1-2 e Trento-Perugia 3-0. La Lube vuole chiudere, Trento invece vola a gara-5

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gara4 di semifinale scudetto di volley maschile: Trento-Perugia e Modena-Civitanova. La Lube e i Block Devils conducono le due serie per 2-1 e vanno a caccia della vittoria che chiudere i conti ma i dolomitici e i Canarini vogliono trionfare di fronte al proprio pubblico per regalarsi la decisiva bella. Si preannunciano due partite spettacolari come tutte quelle visto fino a questo momento: regna l’equilibrio si giocherà tutto sui dettagli.

Al PalaPanini gli emiliani cercheranno di mettere alle corde i Campioni d’Italia puntando sul gioco di Earvin Ngapeth e Bruninho ma Tsvetan Sokolov e Osmany Juantorena venderanno cara la pelle. Ivan Zaytsev e Aleksandar Atanasijevic se la vedranno contro Simone Giannelli, Filippo Lanza e Uros Kovacevic.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle gara4 di semifinale scudetto di volley maschile: Trento-Perugia e Modena-Civitanova: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

19.50:

19.49: 16-11 per la Lube, match comunque dominato in lungo e in largo per Juantorena e compagni.

19.47: si limita al cambio palla la Lube che è avviata verso la finale scudetto.

19.46:

19.44: arriva il break, forse decisivo, con il muro di Cester. 12-7.

19.42: Modena sembra non averne più.

19.40: 8-4 per la Lube che davvero può staccare il biglietto per la finale.

19.40: SCAPPA VIA LA LUBE!

19.38: LA CHIUDE TRENTO! Clamoroso 3-0, si va a Gara-5 in quel di Perugia!

19.37: annulla il primo Perugia, ce n’è un secondo.

19.36: 24-22 per Trento, doppio match point!

19.35: inizia il quarto set a Modena.

19.34: Trento trova il break, è sul 22-20, può chiuderla!!

19.32:

19.30: la chiude la Lube! 2-1!

19.29: 24-19, Juantorena al servizio, ben 5 set point per la Lube!

19.29:

19.27: primo tempo Candellaro, 22-17, Lube verso la vittoria nel terzo set.

19.25: scappa via Civitanova! Cester serie interminabile al servizio con due ace.

19.25:

19.24:

19.22: MODENA NON CI STA! Super muro di Mazzone e 16-16.

19.21: SUPER SANDER! Spettacolare la diagonale, arriva il break per la Lube.

19.20: gran rimonta per Trento.

19.19: che equilibrio a Modena!

19.17:

19.17: Modena non si arrende!

19.16:

19.15:

19.13: è iniziato il terzo set anche a Trento.

19.13: che diagonale di Sander! 12-11.

19.12: rientra nel set Modena!

19.11:

19.08: gran muro di Sabbi. Sbaglia però al servizio Ngaphet. 9-7 per Civitanova.

19.06: la spunta nuovamente Trento! 26-24 il risultato finale! 2-0 per i trentini.

19.06:

19.05: si prosegue on serve! Siamo sul 5-5.

19.04:

19.03: Sokolov! Super attacco per l’opposto, è 3-2.

19.02:

19.01:

19.00: inizia il terzo set a Modena! 1-0 per la Lube.

18.58:

18.56:

18.55: 1-1 Modena con Giulio Sabbi! 25-19! Partita ancora apertissima!

18.54: sbaglia ancora al servizio la Lube, 24-18, sei set point per i padroni di casa.

18.54:

18.53: sbaglia Juantorena, 23-17, Modena può chiudere.

18.52: 21-17 per Modena, Bruno al servizio, i padroni di casa vogliono rientrare in partita.

18.51:

18.50:

18.50:

18.48:

18.48:

18.46: che attacco di Urnaut! 17-12 per Modena!

18.46:

18.45:

18.44: eccellente Sabbi nel set! 16-10.

18.43: NGAPHET! 15-8 per la Azimut! Scappano via i padroni di casa.

18.42:

18.41:

18.39: sbaglia tantissimo la Lube, 11-6 per i padroni di casa.

18.37: VOLA MODENA! 8-4, timeout.

18.36: due punti di fila per Urnaut!

18.35: da 4-1 a 4-4, poi Mazzone riporta in vantaggio i padroni di casa.

18.34: peccato, Ngaphet pesta la linea e il punto va alla Lube che rientra subito nel set, 4-3.

18.32: CHE MODENA!!! 4-1 nel secondo set, spettacolari a muro i padroni di casa.

Finisce 25-22 il primo set in favore dei padroni di casa: qualche errore di troppo nella fase finale del set apre la strada al successo di Trento nel parziale. #1SET #TrentoPerugia #ChePlayoff #Superlega #GoSir #BlockDevils #RCD #ORAéADESSO pic.twitter.com/YtT5zmX2oQ — SIR Volley Perugia (@SIRVolleyPG) April 15, 2018

18.31: si ricomincia a Modena, parte con l’attacco Sabbi.

18.31: super Trento nel finale di set! Un break eccezionale ed è 1-0 per 25-22!

18.28:

18.27:

18.26: SOKOLOV! La chiude lui! 25-19, super Lube nel primo set. 1-0.

18.26: Ngaphet annulla il primo, ci sono comunque altre cinque possibilità.

18.25: sbaglia Modena al servizio, 24-18 per la Lube, sei set point.

18.25: gioca benissimo la Lube! Un’azione spettacolare chiusa con il primo tempo di Candellaro.

18.24: scambio di pipe tra Sander e Ngaphet.

18.23:

18.22: spettacolare muro di Candellaro su Sabbi. 21-15.

18.21: ACE Ngaphet! 15-19.

18.21:

18.21: timeout ancora per Modena, in crisi in questo primo set.

18.20: sbaglia Holt, altro break per la Lube che vola sul 19-13.

18.16: Sokolov dominante! Trova il nastro al servizio e poi va con il contrattacco. Timeout obbligatorio per Stoychev sul 15-11 Lube.

18.14: Sbaglia Juantorena al servizio, qualche errore di troppo in battuta per la Lube.

18.13: Gran attacco per Juantorena che trova le mani di Sabbi, 11-8 per la Lube.

18.12: Christenson utilizza al meglio i centrali e Cester e Candellaro non tradiscono. 9-6 Lube.

18.10: Si sblocca Sabbi con il tocco a muro di Candellaro.

18.09: Sokolov la mette giù! 6-3.

18.08: Ancora break! Civitanova dominante per ora, con il primo tempo di Candellaro.

18.06: 4-2! Altro break, con l’errore in attacco di Sabbi.

18.05: 3-2 ACE per Christenson!

18.03: 2-1 break per Modena! Sbaglia Juantorena.

18.01: 1-0 subito primo tempo per Civitanova con Cester.

SI COMINCIA!

18.00:

17.59:

17.55: le squadre stanno terminando i riscaldamenti, tra poco iniziano gli incontri.

17.52:

17.50:

17.46: tutto pronto, a breve si comincia sia a Trento che a Modena.

Ha inizio il riscaldamento, ci stiamo preparando alla battaglia: siete pronti a lottare insieme a noi? 💛💙#cheplayoff #modenacivitanova #superlega pic.twitter.com/h4J9YiEQRk — MODENA VOLLEY (@modenavolley) April 15, 2018

(foto Valerio Origo)