LIVE Volley, Finale Scudetto 2018: Civitanova-Perugia, gara2 in DIRETTA. 1-2, la Lube cerca la rimonta

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, gara2 della Finale Scudetto di volley maschile. All’Eurosuole Forum si attendono scintille, si torna in campo dopo il successo casalingo dei Block Devils: i Campioni d’Italia sono già obbligati a vincere di fronte al proprio pubblico per non trovarsi subito spalle al muro, gli umbri cercano il colpaccio in trasferta per compiere un passo importante verso la conquista del primo tricolore della storia.

Le due squadre si sfideranno per la settima volta in stagione, 6-1 i precedenti in favore della banda di Lorenzo Bernardi che sta minando le certezze di una Lube quasi in ginocchio e costretta alla reazione d’orgoglio dopo la lezione subita in gara1. Lo spettacolo non mancherà, le due squadre si equivalgono e sono in grado di regalare grande pallavolo in un giorno di festa. Perugia non ha mai vinto in trasferta durante questa playoff, Civitanova è ancora imbattuta tra le mura amiche: ne vedremo delle belle. Ivan Zaytsev contro Osmany Juantorena, Aleksandar Atanasijevic contro Tsvetan Sokolov sono soltanto due dei tanti duelli che vedremo in campo in una gara2 di Finale Scudetto davvero unica e attesissima.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, gara2 della Finale Scudetto di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.30. Buon divertimento a tutti.













13-16 Atanasijevic attacca out! Civitanova ora ci crede.

12-16 Civitanova recupera un break con Kovar, la Lube ci prova fino in fondo.

10-16 Bel diagonale stretto di Russell, Perugia si sta involando verso la vittoria.

10-15 Juantorena attacca sul muro e prova a tenere viva la partita.

9-15 Zaytseeeeeeeeeeev! Pipe stellareeeeee! Che difesa di Colaci su Juantorena. Medei chiama il discrezionale della disperazione.

9-14 De Cecco mette giù di seconda l’appoggio di Anzani. C’è solo Perugia in campo. Civitanova spalle al muro.

9-13 ACEEEEEEEEEEEEE! Atanasieeeeeeeeeeeevic, Perugia allunga. Il turno in battuta del Bata sta spaccando set, partita e probabilmente serie intera.

9-12 ACEEEEEEEEEEEEE! Atanasijeeeeeeevic, sta facendo la differenza! Medei chiama time-out.

9-11 Atanasijeeeeeevic! Parallela stellare, break point fondamentale di Perugia!

9-10 Anzani in primo tempo.

9-9 Juantorena tira giù una bella parallela. Fase prolungata di cambipalla: chi prenderà il primo vantaggio?

8-8 Bravo Sokolov di tirare un missile sulle mani del muro avversario.

7-8 Juantorena tocca l’antenna con le dita nel tentativo di murare.

6-7 MUROOOOOOOOOOOO! Podrascanin stampa Sokolov.

6-6 Sokolov sbaglia dai nove metri, momento di scarso ritmo.

6-5 Pazzesco primo tempo di Cester.

5-4 Errore offensivo di Atanasijevic, i Block Devils sembrano essere in difficoltà.

4-4 Altro errore di Perugia al servizio che ora sta sbagliando troppo al fondamentale.

3-4 Pazzesco diagonale di Atanasijevic.

3-3 Avvio di set molto equilibrato. Perugia vuole chiudere e portarsi 2-0 nella serie, Civitanova è spalle al muro e cerca il tie-break.

2-2 Christenson serve in rete.

2-1 ACEEEEEEEEEEEEEEEE! Christenson porta avanti la Lube.

INIZIA IL QUARTO SET.

CIVITANOVA-PERUGIA 1-2.

25-17 ACEEEEEEEEEEEEEE! Ancoraaaaaaaaa! Doppietta di Juantorena.

24-17 ACEEEEEEEEEEE! Juantorenaaaaaaaaaa, inchiodato Russell. Sei set-point per Civitanova.

23-17 Civitanova conserva i sei punti di vantaggio con un buon attacco di Sokolov.

22-17 Russell in banda.

22-16 Podrascanin serve in rete.

21-16 Botta e risposta con i primi tempi.

20-15 Magistrale giocata di Christenson di seconda, ma bravissimo Kovar in ricezione sul missile di Zaytsev al servizio.

19-14 Bravo Kovar a giocare sulle mani a muro di Atanasijevic.

18-14 Sokolov serve lungo.

18-13 Appoggio sbagliato di Russell, De Cecco costretto a commettere invasione. Civitanova si riprende il +5, Bernardi chiama time-out.

17-13 Ancora primo tempo di Anzani, Perugia prova a rimanere lì.

17-12 Pallonetto di Stankovic, Colaci e Anzani non ci arrivano.

16-12 Atanasijevic trova un millimetrico tocco del muro.

16-11 Atanasijevic serve in rete. Civitanova sembra in controllo del set.

15-11 De Cecco ancora per Anzani, primo tempo a terra.

15-10 Christenson ora sta facendo davvero la differenza, Civitanova riuscirà a riaprire la partita e la serie?

14-10 Sokolov tira giù una sassata, Civitanova cerca l’allungo!

13-10 Pazzesco diagonale di Juantorena, Zaytsev lo fiuta ma è troppo forte.

12-10 Pronta replica di Podrascanin. Siamo in un momento decisivo della serie.

12-9 Bel primo tempo di Cester, Christenson sta utilizzando tanto quest’arma.

11-9 Pazzescoooooooo! Bagher rovesciato di De Cecco dalla panchina, Atanasijevic attacca diretto dalla seconda linea e la mette giù!

11-8 Atanasijevic attacca lungo. Era un’occasione d’oro dopo che Colaci si era immolato su un tentativo di Kovar.

10-8 Sokolov serve in rete.

10-7 Palla dietro di Christenson, Sokolov si inventa un colpo sul muro di Zaytsev.

9-7 Primo tempo strozzato di Cester ma il pallone è dentro.

8-7 Zaytseeeeeeeeeeeev! Pallonetto assurdooooooooo! Vola altissimo, supera un muro a 3 e la piazza nel cuore del campo avversario. Altro break ripreso.

8-6 Bella pipe di Russell.

8-5 Zaytsev tira un brutto aquilone, cerca le mani del muro ma non le trova.

7-5 MUROOOOOOO! Anzani stampa Juantorena, secondo errore della Pantera e Perugia recupera un break importante.

7-4 Lungo il servizio di Juantorena.

7-3 Atanasijevic sbaglia una facile parallela, Bernardi chiama time-out.

6-3 Rapidissimo primo tempo di Stankovic, Civitanova prova una reazione.

5-3 Atanasijevic serve in rete.

4-3 MUROOOOOOOO! Anzani stampa Sokolov, Perugia ha recuperato un break.

4-2 Invasione di Stankovic che anticipa l’alzata di De Cecco.

3-1 Russell si riscatta subito.

3-0 Russell sbaglia la parallela!

2-0 Juantorena buca il muro a tre e regala il primo break a Civitanova.

INIZIA IL TERZO SET.

CIVITANOVA-PERUGIA 0-2.

24-26 Atanasijeeeeeeevic! La chiude lui, perfetto da posto 4. Kovar aveva sbagliato un attacco.

Medei chiama il discrezionale.

24-25 Kovar allarga troppo il diagonale! Errore gravissimo che offre un set-point a Perugia. Inutile il video-check chiamato da Medei.

24-24 Atanasijevic lo allunga spingendo sul muro, bravo De Cecco in ricostruzione.

24-23 Lunghissimo il servizio di Zaytsev, set-point per Civitanova. Bernardi chiama time-out.

23-23 Stankovic serve in rete.

23-22 Sokolov attacca fortissimo sul muro di Zaytsev, il pallone esce.

22-22 Zaytsev chiude il diagonale. Super Colaci in difesa dopo la stampata subita da Podrascanin.

22-21 Juantorena spinge sulle mani di Zatysev a muro.

21-21 Colpo pazzesco di Zaytsev, staccatissimo da rete sorprende il muro.

21-20 Ricostruzione perfetta di Christenson, primo tempo veloce di Stankovic.

20-20 Russell pesta la riga dei nove metri.

19-20 MUROOOOOOOOO! De Cecco stampa Juantorena, Perugia torna a condurre.

19-19 Legnata di Atanasijevic dalla seconda linea, ben superato il muro a due.

19-18 MUROOOOOOO! Juantorenaaaaaaaaaaaaaaaa! Stampato il tentativo di seconda di De Cecco. Civitanova ripassa avanti.

18-18 Perfetta palla dietro di Christenson per Sokolov, attacco sulle mani del muro.

17-18 Pazzesco attacco di Russell.

17-17 Atanasijevic prova ad aggiustare un difficile pallone sul muro di Juantorena, il pallone ricade nella metà campo di Perugia. Civitanova ritrova il pareggio.

16-17 Anzani allarga troppo il primo tempo, errore molto grave.

15-16 Sokolov mostruosooo! Botta al servizio, il pallone torna nella metà campo della Lube, l’opposto bulgaro piazza il lungolinea. Bernardi chiama time-out.

14-16 ACEEEEEEEE! Sokoloooooooov, ci sta credendo solo lui!

12-16 Implacabile Atanasijevic da posto 4, bella alzata di De Cecco con finta di Podrascanin.

12-15 Sokolov prova a metterci una pezza con un bel diagonale.

11-15 Juantorena serve in rete. La Pantera ha risentito del corpo a corpo con Atanasijevic.

11-14 Palla in banda per Sokolov che tira una sassata imprendibile.

9-13 Perugia ha trovato l’allungo che potrebbe essere decisivo. L’arbitro poteva comunque sventolare dei cartellini per quanto visto. Ha semplicemente ammonito verbalmente capitan Stankovic: “Non accetto certi episodi in una Finale Scudetto vista in tutto il mondo”.

PAZZESCO! Juantorena va oltre la rete per litigare con Atanasijevic dopo un muro subito. Parole pesanti tra il serbo e l’italiano.

9-11 Atanasijevic serve in rete.

8-11 Primo tempo perfetto di Anzani, queste soluzione sono molto efficaci.

8-10 Palla difficile di De Cecco per Zaytsev, lo Zar prova a giocare sul muro di Sander che però lo stampa.

7-10 Juantorena restituisce il favore.

7-9 Zaytsev pesta la riga dei nove metri.

6-9 Sassata di Zaytsev al servizio, ricezione lunga di Sander, Podrascanin chiude direttamente il punto. Allungo di Perugia, Medei chiama time-out.

6-8 De Cecco sfrutta bene Podrascanin, ottimo primo tempo.

6-7 Pipe vincente di Juantorena.

5-7 Atanasijevic gioca bene sul muro avversario, insaccata perfetta su Candellaro.

5-6 Sokolov alza da bordo campo, bell’attacco in diagonale di Juantorena dalla seconda linea, superato il muro a tre.

4-6 MUROOOOOOOOOOOOOOOOOO! Podrascaniiiiiiiin, che stampata su Juantorena che ha attaccato senza rincorsa. Break importante di Perugia.

4-5 Stupendo primo tempo di Anzani.

4-4 Pazzesca difesa di Sokolov in rullata laterale sulla panchina, Colaci si immola in supporto, Juantorena chiude. Punto stellare.

3-4 Ennesimo errore al servizio di Civitanova.

3-3 Bel diagonale di Sander.

2-3 ACEEEEEEEEEEEE! Atanasijevic in faccia a Juantorena.

2-2 Invasione del muro di Cester.

2-1 Ricezione lunga di Perugia, Cester chiude di prima intenzione.

1-1 Sontuosa pipe di Juantorena.

0-1 Perugia subito in vantaggio.

INIZIA IL SECONDO SET.

PERUGIA-CIVITANOVA 1-0.

22-25 La chiude Russell con un bell’attacco sul muro in pipe.

22-24 Invasione di Zaytsev, Perugia deve stare attenta. Annullato il secondo set-point.

21-24 Christenson di seconda.

20-24 Sokolov serve in rete. Quattro set-point per Perugia.

20-23 Sokolov non trova il tocco del muro secondo l’arbitro ma il video-check dice il contrario. Bernardi chiama time-out.

Medei chiama video-check per una presunta invasione del palleggiatore ma in realtà è Kovar a toccare la rete. Confermato il punto.

19-23 MUROOOOOOOOO! Shaaaaaaaaaaw, stampato Kovar.

19-22 Stupenda parallela di Sander, ottima ricezione di Zaytsev su servizio di Stankovic.

19-21 Atanasijevic batte in rete. Brutta fase della partita con quantità impressionante di errori al servizio.

18-21 Fuori di un soffio il servizio di Juantorena.

18-20 Ottima difesa di Zaytsev, Atanasijevic cerca l’attacco sulle mani del muro ma non le trova. Serve la chiama del video-check.

17-20 Christenson restituisce il favore. Davvero troppi errori.

17-19 Zaytsev serve in rete.

16-19 Candellaro attacca in rete, brutto errore in primo tempo. Perugia cerca l’allungo, Medei chiama time-out.

16-18 Sokolov serve lungo in flot, Civitanova sbaglia troppo dai nove metri.

16-17 De Cecco serve in rete.

15-17 MUROOOOOO! Sokolov viene stampato da Podrascanin! Break fondamentale di Perugia.

15-16 Stupendo diagonale di Zaytsev, è saltato altissimo.

15-15 Ancora Sander in parallela, ottimo lavoro di Christenson.

14-15 Perugia si porta in vantaggio.

14-14 Juantorena tira una bordata sul muro e trova il punto del pareggio. Set equilibratissimo.

13-14 Candellaro sbaglia al servizio, troppi errori della Lube nel fondamentale.

13-13 Christenson finta a rete, Anzani ci casca.

12-13 Juantorena serve in rete.

11-11 Muro lungo di Candellaro, Perugia ritrova il pareggio.

11-10 Lo Zar serve in rete.

10-10 ACEEEEEEEEEEE! Zaytseeeeeeeeeeev, che bordataaaaaaa! Piegate le mani di Sander.

10-9 Sontuoso primo tempo di Podrascanin.

10-8 De Cecco serve in rete, Civitanova conferma il break.

9-8 Sander sfiora l’ace ma il pallone è fuori di poco.

9-7 MUROOOOOOOOOOOOO! Juantorenaaaaaaaaa stampa Zaytsev.

8-7 Primo tempo di Candellaro, Civitanova ha recuperato sul servizio di Sander.

7-7 Juantorenaaaaaaaaa! Che Panteraaaaa! Pallonetto spinto dai tre metri dopo una difesa stellare di Grebennikov su Zaytsev.

6-7 Zaytsev tira un aquilone, Civitanova recupera un break.

5-7 Legnata monumentale di Sokolov dalla seconda linea su ottima alzata dietro di Christenson. L’opposto bulgaro oggi è in palla mentre non si è visto Juantorena.

4-7 Russeeeeeeeeeeeeeeeel, pallonetto stellareeeeeeeeee! Allungo di Perugia, Medei chiama time-out.

4-6 Atanasijevic straordinario, aggiusta un’alzata in bagher di Zaytsev dopo difesa di Anzani e attacca forte sul muro.

4-5 Bella palla dietro di De Cecco, il muro di Civitanova salta in ritardo, Atanasijevic piazza l’incrocio.

4-4 Stupendo Sokolov sulle mani alte del muro, l’opposto sta giocando alla grande in questo avvio di partita.

3-4 Stupenda invenzione di seconda di De Cecco su ottima ricezione di Zaytsev.

3-3 Stupenda parallela interna di Sokolov.

2-3 ACEEEEEEEEEEEE! Atanasijeeeevic, che missile all’incrocio.

2-2 Anche Juantorena batte in rete, secondo errore consecutivo dai nove metri per Civitanova.

2-1 Sander appoggia un bel pallonetto dalla seconda linea, Podrascanin arriva in ritardo.

1-1 Christenson serve in rete.

1-0 Sokolov piazza subito una delle sue bordate.

19.32 INIZIA LA PARTITA, Zaytsev al servizio.

SESTETTO TITOLARE PERUGIA:

De Cecco-Atanasijevic, Zaytsev-Russell, Podrascanin-Anzani, Colaci.

SESTETTO TITOLARE CIVITANOVA:

Christenson-Sokolov, Juantorena-Sander, Cester-Candellaro, Grebennikov.

19.26 Inno di Mameli nel giorno della Liberazione Nazionale.

19.26 Squadre in campo.

19.25 Jiri Kovar non è dato al meglio ma vedremo se potrà essere un fattore partendo dalla panchina.

19.24 Tanti i duelli in campo. Ivan Zaytsev contro Osmany Juantorena, Tsvetan Sokolov contro Aleksandar Atanasijevic, Marko Podrascanin contro Dragan Stankovic, Luciano De Cecco contro Micah Christenson.

19.22 Perugia viaggia sulle ali dell’entusiasmo, sta giocando benissimo e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco.

19.21 Civitanova è chiamata a un pronto riscatto, deve però essere più precisa al servizio e in attacco.

19.20 Dieci minuti all’inizio della partita.

19.18 Le due squadre si sono affrontate per sette volte in stagione, 6-1 i precedenti in favore di Perugia.

19.17 Perugia conduce la serie per 1-0 dopo aver vinto gara1 per 3-1. I Block Devils cercano il colpaccio in trasferta per avvicinarsi al tricolore, i Campioni d’Italia puntano al pareggio.

19.16 Si gioca in un gremito Eurosuole Forum, il pubblico è pronto per sostenere la Lube che non ha mai perso in casa durante i playoff.

19.15 Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, gara2 della Finale Scudetto di volley maschile.

(foto Pier Colombo)