Volley femminile, Champions League 2018: Conegliano, impresa colossale! Le Pantere volano alla Final Four, Kazan si arrende

Conegliano ha compiuto una vera e propria impresa qualificandosi alla Final Four della Champions League 2018 di volley femminile. Le Pantere hanno eliminato la Dinamo Kazan contro ogni pronostico, sovvertendo tutti i favori della vigilia: dopo aver vinto per 3-0 all’andata di fronte al proprio pubblico, in trasferta le ragazze di coach Santarelli sono riuscite a guadagnare i due set necessari per entrare tra le quattro grandi d’Europa.

La corazzata russa si è imposta per 3-2 (25-15; 21-25; 20-25; 25-17; 15-13) ma non è bastato per ribaltare l’esito dell’incontro di due settimane fa. La festa delle venete è partita già al termine del terzo set, il biglietto per Bucarest (dove si disputerà la Final Four) può essere prenotato. Ora la Imoco sfiderà la vincente del quarto di finale tra il VakifBank Istanbul e il Volero Zurigo: le Campionesse d’Europa allenate da Gianni Guidetti sono favorite, c’è nell’aria la rivincita della finale vinta lo scorso anno dalle turche a Treviso. Dall’altra parte del tabellone, invece, le organizzatrici dell’Alba Blaj se la dovranno vedere con la vincente di Novara-Galatasaray (si parte del 3-2 per le Campionesse d’Italia).

Prestazione da urlo dell’opposto Samanta Fabris (18 punti, 54% in attacco), dei martelli Samantha Bricio (9) e Kimberly Hill (10, 56%), da annotare i 4 muri di Anna Danesi. Dopo la certezza della qualificazione, Santarelli ha operato un turnover in vista delle semifinali dei playoff scudetto: fuori tutte le titolari, dentro Lee, Cella, Melandri, Nicoletti, Bechis, Fiori. A Kazan non sono bastate Irina Voronkova (20) e Anna Kotikova (16).