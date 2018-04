LIVE Superbike, GP Olanda 2018 in DIRETTA: gara-2. trionfo di Sykes davanti a Rea ed a Van der Mark. Melandri chiude settimo

Buongiorno bentrovati alla DIRETTA LIVE di gara-2 del GP d’Olanda, quarta prova del Mondiale 2018 Superbike. Sul circuito di Assen sarà ancora una volta un confronto tra la Kawasaki e la Ducati e tra Jonathan Rea e la coppia “Rossa” Chaz Davies e Marco Melandri.

Il Campione del Mondo in carica ha trionfato nella prima manche, conquistando così il suo terzo successo stagionale dopo quelli ottenuti nelle gare d’apertura in Thailandia e ad Aragon. Il britannico allunga in testa alla classifica generale: ora ha 21 punti di vantaggio su Chaz Davies (Ducati, terzo al traguardo) e addirittura 32 su Marco Melandri (Ducati) che si è dovuto accontentare della sesta piazza. Secondo di giornata Michael van der Mark (Yamaha). Borgo Panigale vorrà riscattarsi dunque nella run-2 sfruttando anche l’inversione della griglia e le difficoltà nel superare in un circuito come quello orange.

21/21: VINCE TOM SYKES!!!!! Dominio del pilota della Kawasaki davanti al compagno di squadra Rea ed alla Yamaha di Van der Mark. Quinto Davies mentre è settimo Melandri.

20/21: Penultimo giro e Sykes è pronto a successo di gara-2 qui, nell’Università del Motociclismo davanti a Rea ed a Van der Mark. Gira lento Davies che forse ha qualche problemino alle gomme. Quinto il ducatista mentre Melandri è sempre settimo.

19/21: Sale a 1″664 il ritardo di Van der Mark ed a questo punto Rea sembra aver messo al sicuro la seconda piazza mentre Sykes è già pronto alle foto per il successo di gara-2. Davies è sempre quinto non riuscendo a guadagnare tempo su Fores mentre Melandri ha sempre nel mirino Torres non riuscendo però a trovare lo sputo per sorpassarlo in frenata.

18/21: Rea forza il ritmo e porta a 8 decimi il margine su Van der Mark. A questo punto il secondo posto è nelle sue ani mentre Sykes si gode questi ultimi giri in gestione. Sempre quinto e settimo Davies e Melandri.

17/21: Ora finalmente Sykes si mette un po’ gestione perdento 7 decimi nei confronti di Rea ma il vantaggio di 5″476 gli dà fiducia. Van der Mark non molla ed è a tre decimi da Rea. Davies sempre quinto mentre Melandri (settimo) ha nel mirino Torres.

16/21: Non ne vuol proprio sapere Sykes di andar piano: altro giro rapido in 1’36”, guadagnando 1 decimo su Rea. Il campione del mondo in carica prova a scappare e sono 4 i decimi di vantaggio ora su Van der Mark. Davies è quinto e Melandri è settimo.

15/21: Melandri sale in settima posizone, alle spalle della MV Agusta di Torres mentre Van der Mark sempre nei tubi di scarico di Rea.

14/21: Continua a volare in 1’35” Sykes: 5″887 il margine su Rea, terzo Van der Mark sempre in scia al nordirlanese.

13/21: Sykes fuggitivo ma prepariamoci ad un grande duello tra Rea e Van der Mark: il nordirlandese forza la frenata riprendendosi la posizione persa con grande tenacia.

12/21: Attenzione sorpasso di Van der Mark secondo!!!!! Errore di Rea. Melandri è ottavo, approfittando dell’errore di Baz.

11/21: 4″242 il vantaggio ora di Sykes a metà gara. Rea non sembra averne per recuperare mentre Van der Mark stringe i denti ed è sempre a 4 decimi da Rea. Posizioni cristallizzate in questa fase con Fores quarto e Davies quinto.

10/21:Sykes continua a dominare la scena con quasi 4″ di vantaggio su Rea mentre sono 4 i decimi di distacco di Van der Mark dal nordirlandese. Davies quinto a 2″ da Fores mentre Melandri è sempre decimo.

9/21: Più veloce di un decimo Sykes rispetto a Rea in questa tornata: 3″757 il vantaggio del 66 sul compagno di squadra. Van der Mark comincia a distanziarsi un po’ mentre tra Fores e Davies il gap è sempre di circa 1″8.

8/21: Girano sullo stesso passo Sykes e Rea e le posizioni sembrano cristallizate per quanto concerne i primi due posti. Vander Mark però non molla dietro al campione del mondo mentre Davies fa fatica a recuperare su Fores. Melandri sempre decimo, cercando di guadagnare la posizione della Bmw di Baz.

7/21: Sykes continua a martella su un gran passo e Rea è a 3″614 dal teammate mentre Van der Mark non molla l’osso davanti a sè. Davies nel frattempo cerca di accorciare le distanze su Fores.

6/21: CHE SORPASSI!!!! Rea e Van der Mark si mangiano Fores: si sfiorano a 240 km/h il nordirlandese e lo spagnolo, mentre caduta per Mercado. Davies, nel frattempo è quinto ora davanti a Lowes e Melandri è 10°.

5/21: Vola letteralmente Sykes e 2″422 il margine ora su Fores mentre Rea si avvcina alla seconda piazza del pilota spagnolo della Ducati. Davies in scia a Lowes (5°) mentre Melandri è sempre 11°.

4/21: Gran passo di Sykes sull’1’35″2, aumenta il vantaggio su Fores (+1″889) mentre 3″202 il margine sul compagno di squadra Rea. Davies sempre sesto mentre male Melandri in undicesima posizione, girando molto lentamente.

3/21: Spinge forte Sykes che sigla il nuovo giro veloce della gara in 1’35″28 a precedere di 1″477 e Rea a 2″687. Il campione del mondo si libera di Van der Mark in modo autorevole mentre Davies con una grande stacca sorpassa la Kawasaki di Mercado.

2/21: Comanda Sykes dunque con 1″258 di vantaggio su Fores e 2″299 su Van der Mark. Rea è quarta piazza ma ha a tiro la Yamaha mentre Davies è settimo, Melandri 11° in grande difficoltà.

2/21: Errore di Melandri in frenata alla prima curva ed il centauro viene sopravanzato da altri piloti: 10° in questo momento. Davies ora è settimo.

2/21: Perde posizioni Melandri alla staccata dell’ultima curva. Crolla in settima piazza “Macho” mentre Van Der Mark sale in terza posizione davanti a Rea.

1/21: Ottima partenza di Sykes a precedere Fores e Melandri. Rea risale subito in quinta posizione mentre Davies intruppato in decima piazza.

PARTITI!!!!!

12.58: Via al giro di ricognizione!

12.57: Di seguito la griglia di partenza invertita di gara-2. Sykes in pole!

12.55: Tom Sykes ha un messaggio particolare…

12.54: 5′ Al via! Ormai ci siamo. C’è il sole ad Assen e quindi anche la gestione delle gomme sarà fondamentale.

12.49: Melandri oggi si ritrova in prima fila grazie all’inversione della griglia e potrebbe essere migliore la sua prestazione. Qualche modifica è stata fatta nel warm-up.

12.47: Il leader della classifica generale cerca la doppietta nell’Università del motociclismo ma le Ducati e le Yamaha proveranno a contrastarlo. Attenzione anche a van der Mark e Alex Lowes, senza dimenticarsi del buon Xavi Fores e di Tom Sykes.

12.44: Si torna a gareggiare sul circuito di Assen dopo la spettacolare gara-1 vinta ieri da Jonathan Rea su Michael van der Mark e Chaz Davies. Marco Melandri ha chiuso in sesta posizione e oggi va a caccia di un pronto riscatto ma il ravennate sembra essere in crisi con la sua Ducati: non sarà facile risalire la china e duellare con il Campione del Mondo che sta facendo la differenza in sella alla sua Kawasaki.

12.40: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di gara-2 ad Assen. Sarà spettacolo nel Mondiale Sbk!

