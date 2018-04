LIVE Serie A, DIRETTA 33a giornata: poker del Napoli al San Paolo, Juventus 1-1 a Crotone, vincono Roma e Lazio

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLA 33A GIORNATA DI SERIE A

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del 33° turno del campionato di Serie A. Giornata importante nella lotta per lo Scudetto, la zona Champions League e retrocessione. La Juventus, capolista, va a Crotone per centrare i tre punti e porre un altro mattoncino importante in chiave titolo tricolore. Il Napoli è atteso dall’impegno contro il Sassuolo, al San Paolo, e non potrà che vincere per tenere aperte le proprie chance. Roma e Lazio se la vedranno, rispettivamente, contro il Genoa (all’Olimpico) e la Fiorentina all’Artemio Franchi. Entrambe le romane vorranno centrare il bersaglio grosso visto il successo dell’Inter di ieri contro il Cagliari a San Siro. Parlando dell’altra milanese, il Milan andrà a Torino e affronterà i granata in un match nel quale i rossoneri vorranno vincere per sperare ancora nel sogno Champions. A completamente del turno Verona-Sassuolo e Spal-Chievo, partite importanti per la lotta salvezza.

22.50: Di seguito i risultati finali:

Crotone-Juventus 1-1

Fiorentina-Lazio 3-4

Hellas Verona-Sassuolo 0-1

Napoli-Udinese 4-2

Roma-Genoa 2-1

Sampdoria-Bologna 1-0

Spal-Chievo 0-0

Torino-Milan 1-1

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 85

Napoli 81

Lazio 64

Roma 64

Inter 63

Milan 54

Atalanta 52

Fiorentina 51

Sampdoria 51

Torino 47

Bologna 38

Genoa 38

Sassuolo 34

Udinese 33

Cagliari 32

Chievo 31

Spal 29

Crotone 28

Hellas Verona 25

Benevento 14

22.47: FINISCE AL FRANCHI!!! Vince la Lazio 4-3 contro la Fiorentina, successo importantissimo per i biancocelesti.

22.43: Finisce 1-1 a Torino, tra i granata e Milan. Si gioca ancora Firenze.

22.42: MILAN VICINISSIMO AL GOL DEL RADDOPPIO CONTRO IL TORINO!!! Colpisce il palo Abate e punteggio fermo sempre sull’1-1.

22.41: FINITA A NAPOLI!!!! Pertopei pervengono al successo 4-2 contro l’Udinese e nello scontro diretto di domenica sera contro la Juve ci arrivano con 4 punti di distanza.

22.40: Vince il Sassuolo a Verona e successo fondamentale per gli ospiti in chiave salvezza.

22.39: Rimane in dieci il Torino! De Silvestri infortunato e ultimi minuti in inferiorità numerica.

22.38: INCREDIBILE A MARASSI!!!! La Sampdoria con Zapata si porta a casa il successo il match contro il Bologna! Finita a Genova.

22.37: FINISCE 1-1 ALLO SCIDA!!!!! Crotone-Juventus 1-1 e Napoli che si proietta allo scontro diretto con la Juve a -4.

22.35: E’ finita a Ferrara: 0-0 tra SPAL e Chievo.

22.34: 3′ di recupero tra Crotone-Juventus.

22.31: Ultimi 3′ allo Scida e la Juve spinge in cerca della marcatura.

22.28: Ultimi minuti di fuoco!!

22.24: SCORE RIBALTATO A FIRENZE!!!! LAZIO IN VANTAGGIO!!! Proprio lui ad avviare l’azione, allargando sulla destra per Marusic. Traversone basso del montenegrino, con Luis Alberto che anticipa Pezzella con un tocco di punta da attaccante che si insacca alle spalle di Dragowski!

22.21: GOL DEL PAREGGIO DELLA LAZIO A FIRENZE 3-3!!! Leiva ha girato sulla destra. Appoggio centrale di Marusic per Felipe Anderson, lasciato troppo libero di tirare dal limite. Botta di collo esterno che non ha lasciato scampo a Dragowski!

22.20: GOL DEL NAPOLI!!! Callejon parte dalla bandierina e manda la palla verso Tonelli, che stacca benissimo in terzo tempo, prende il tempo a Danilo e di testa non dà scampo a Bizzarri!

22.17: MILIK!!!!!! 3-2 AL SAN PAOLO!!!! Davvero incredibile!! Grande combinazione tra Callejon e Mertens. Da posizione defilata lo spagnolo esplode il destro, respinto da Bizzarri sui piedi di Milik. A porta sguarnita l’attaccante polacco non può proprio sbagliare!

22.16: PAREGGIO DEL TORINO!!!! DE SILVESTRI REALIZZA!!! Colpo di testa del difensore del Torino e pari 1-1 tra i granata ed il Milan.

22.15: JUVE VICINA AL RADDOPPIO CON HIGUAIN!!! Bravissimo Cordaz!

22.13: Ad avviare l’azione è stato ancora Luis Alberto. Pronto a tirare Immobile, ma Damato sta aspettando indicazioni da parte del VAR. Potrebbe esserci anche una posizione iniziale di fuorigioco dell’attaccante ospite…Sensazione confermata…

22.11: RIGORE! Rigore per la Lazio! Immobile steso da Pezzella in area: Damato ha indicato il dischetto senza esitazioni! Serata a dir poco movimentata: quante emozioni al Franchi.

22.10: PAREGGIO DEL NAPOLI 2-2!!!!! Callejon batte il calcio d’angolo e pesca Albiol in area. Colpo di testa preciso dello spagnolo, Bizzarri arriva a toccare, ma non evita il gol!

22.08: CHE GOL DI SIMY!!!!!! ROVESCIATA DEL GIOCATORE DEL CROTONE E PAREGGIO DEI CALABRESI CONTRO LA JUVE!!! 1-1 allo Scida.

22.06: GOL GENOA!!! Tocco corto di Gonalons, addomestica superficialmente Gerson, che perde palla in una zona sanguinosa: verticalizzazione immediata di Pandev, Lapadula a tu per tu con Alisson non sbaglia. Gara riaperta all’Olimpico: Roma in vantaggio 2-1.

22.05: GOL FIORENTINA!!! Incredibile Veretout, autore della sua prima tripletta in Serie A. Stupendo recupero alto su Leiva, scippato al limite. Finta di calciare di destro con la quale manda al bar Luiz Felipe, prima di trafiggere Strakosha in diagonale! Che Veretout, che Fiorentina, che partita signori! Fiorentina-Lazio 3-2.

22.03: Niente di fatto per il Crotone, la difesa bianconera spazza lontano il pericolo.

22.02: Calcio a due in area per il Crotone: retropassaggio di Benatia ed il portiere della Juve raccoglie con la mano.

21.59: GOL DELL’UDINESE! INGELSSON RIPORTA SU I FRIULANI!!!!! INCREDIBILE AL SAN PAOLO!!! Formazione di Sarri sotto di un gol (1-2). Juve a +9 in questo momento.

21.55: Hamsik sfiora il raddoppio al San Paolo.

21.54: CLAMOROSA AUTORETE DEL GENOA!!! Zukanovic trafigge Perin e 2-0 della Roma all’Olimpico.

21.50: Azione insistita della Roma contro il Genoa, in cerca del gol del raddoppio.

21.48: Riprendono tutti i secondi tempi!

21.38: SI CONCLUDONO I PRIMI TEMPI: Juve a +8 nei confronti del Napoli.

Crotone-Juventus 0-1

Fiorentina-Lazio 2-2

Hellas Verona-Sassuolo 0-1

Napoli-Udinese 1-1

Roma-Genoa 1-0

Sampdoria-Bologna 0-0

Spal-Chievo 0-0

Torino-Milan 0-1

21.35: PAREGGIO DELLA LAZIO!!!! Caceres schiaccia in maniera perentoria di testa, sugli sviluppi di un corner, ed è 2-2 tra Fiorentina e biancocelesti in questo match di grande livello.

21.33: INSIGNE!!!!!! GRANDE GIOCATA!!!! Salta il difensore con un stop a seguire e supera di piatto l’estremo difensore dell’Udinese. 1-1 al San Paolo nei minuti di recupero in questo primo tempo.

21.32: Di seguito i risultati aggiornati:

Crotone-Juventus 0-1

Fiorentina-Lazio 2-1

Hellas Verona-Sassuolo 0-1

Napoli-Udinese 0-1

Roma-Genoa 1-0

Sampdoria-Bologna 0-0

Spal-Chievo 0-0

Torino-Milan 0-1

21.30: GOL SASSUOLO!!!! Papera del portiere del Verona ed è abile Lemos a ribadire in rete.

21.29: Luis Alberto la riapre al Franchi!! Gran gol su punizione del calciatore della Lazio: Fiorentina sempre in vantaggio ma 2-1.

21.27: GOL DELL’UDINESE! JANKTO PORTA IN VANTAGGIO GLI OSPITI! Erano già alcuni minuti che i friulani stavano giocando meglio ed ecco la marcatura! Si attende però l’esito della VAR. Gol convalidato!

21.26: Espulso Simone Inzaghi per proteste su un episodio in area di rigore viola: Leiva steso in area. Il direttore di gara consulta la Var.

21.25: Napoli che sta rischiando in questi ultimi minuti del primo tempo contro l’Udinese.

21.24: OCCASIONE SPAL!!! Kurtic, sugli sviluppi di un’azione convulsa in area, non riesce a coordinarsi per la conclusione e si salva il portiere del Chievo Sorrentino.

21.23: Di seguito i risultati aggiornati:

Crotone-Juventus 0-1

Fiorentina-Lazio 2-0

Hellas Verona-Sassuolo 0-0

Napoli-Udinese 0-0

Roma-Genoa 1-0

Sampdoria-Bologna 0-0

Spal-Chievo 0-0

Torino-Milan 0-1

21.22: Prova a reagire la Lazio: conclusione di esterno destro di Luis Alberto, centrale per il portiere della Fiorentina.

21.21: GOL! VERETOUT! Raddoppio della Fiorentina e doppietta del francese! Spiazzato Strakosha.

21.19: CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA!!!! Intervento maldestro di Luis Felipe su Biraghi anche se sembra toccare prima la palla.

21.17: Samp vicinissima al gol del vantaggio contro il Bologna: Quagliarella ruba il tempo alla difesa avversaria, salta il portiere ma non trova lo specchio della porta da posizione defilata.

21.16: Fa possesso palla la Juve all’Ezio Scida, forte del gol del vantaggio di Alex Sandro.

21.15: Il Napoli che soffre in questi ultimi 5′.

21.12: Sassuolo vicino al gol con un Berardi che, di sinistro, sfiora la marcatura: bravissimo il portiere del Verona.

21.11: Inizia a farsi vedere dalle parti di Reina l’Udinese che non ci sta a disputare un incontro solo difensivo.

21.10: Occasione per El Shaarawy che cerca un destro a giro, non trovando l’effetto sperato.

21.09: Con questi risultati la Juve si porta a +8 sul Napoli in vetta.

21.07: Di seguito i risultati aggiornati:

Crotone-Juventus 0-1

Fiorentina-Lazio 1-0

Hellas Verona-Sassuolo 0-0

Napoli-Udinese 0-0

Roma-Genoa 1-0

Sampdoria-Bologna 0-0

Spal-Chievo 0-0

Torino-Milan 0-1

21.05: IL GOL DELLA FIORENTINA!!!! VERETOUT!!!! UN CALCIO CHIRURGICO SU CALCIO DI PUNIZIONE!!! Niente da fare per Strakosha. Lazio in dieci per l’espulsione di Murgia e parità numerica ristabilita.

21.03: ROMA IN VANTAGGIO!!!!! 1-0 Under grazie ad un gol di grande caparbietà porta in vantaggio i giallorossi contro il Genoa. Disegna una traiettoria deliziosa Kolarov, direttamente da calcio piazzato: spiovente di mancino, Under s’insinua nello squarcio tra Rigoni e Hiljemark, gonfiando il sacco con un tocco ravvicinato di controbalzo.

21.01: ALEX SANDRO!!!!! Juve in vantaggio a Crotone alla prima vera occasione. Azione sugli sviluppi di un calcio di piazzato e colpo di testa perentorio dell’esterno brasiliano. Crotone-Juventus 0-1.

20.59: Calcia verso la porta Murgia, sulla punizione conseguenza dell’espulsione di Sportiello, ma il suo tiro va alle stelle.

20.58: BONAVENTURA!!!!! IL MILAN SBLOCCA IL RISULTATO A TORINO!!! Serie di rimpalli in area, Biglia per Bonaventura e calcio bellissimo alla destra di Sirigu. Dopo il rigore fallito da Belotti, sono i rossoneri a sbloccare lo score.

20.57: ESPULSO SPORTIELLO!!!! Cartellino rosso per il portiere della Fiorentina che ha deviato con la mano un tiro di Immobile, fuori dall’area. Una leggerezza dell’estremo difensore della Viola.

20.56: OCCASIONE NAPOLI!!! Combinazione sulla sinistra tra Hamsik ed Insigne, destro del n.24 ed è attento Bizarri a deviare.

20.55: OCCASIONE VERONA!!! Zucilini, imbeccato da Verde, calcia al volo verso la porta ma è bravo il portiere del Sassuolo Consigli a deviare in corner.

20.54: Desto di Hamsik al San Paolo e Bizzarri dice di no allo slovacco del Napoli. 0-0 tra partenopei ed Udinese.

20.53: Attacca la Roma all’Olimpico contro il Genoa. Molto attivo Kolarov sulla sinistra che guadagna il primo corner del confronto. Niente da fare e riparte bene in contropiede il Genoa ma è abile la retroguardia giallorossa a rientrare.

20.52: BELOTTI COLPISCE LA TRAVERSA SU RIGORE!!!!! Sciupa una grande occasione il Torino contro il Milan e si rimane sullo 0-0.

20.51: CALCIO DI RIGORE PER IL TORINO!!! Fallo di Kessié su Ansaldi. Ci sarà però la verifica prima del Var del penalty assegnato da Maresca. Tutto buono, va Belotti sul dischetto!

20.48: Napoli subito in attacco al San Paolo contro l’Udinese. Ci prova Insigne dalla distanza ma il suo tiro si spegne a lato.

20.47: INIZIATI GLI INCONTRI!!!

Crotone-Juventus 0-0

Fiorentina-Lazio 0-0

Hellas Verona-Sassuolo 0-0

Napoli-Udinese 0-0

Roma-Genoa 0-0

Sampdoria-Bologna 0-0

Spal-Chievo 0-0

Torino-Milan 0-0

20.44: TRA POCO SI COMINCIA!!!

20.41: Al Franchi match molto interessante tra Fiorentina e Lazio. Problema muscolare per Parolo e giocherà Murgia al suo posto. Qualche sorpresa nella Fiorentina, dove Pioli alla fine opta per il 4-2-3-1, con Benassi e Saponara che finiscono in panchina rispettivamente in favore di Dias e Eysseric. Chiesa e Simeone completano il reparto offensivo. Poche invece le novità rispetto alle attese della vigilia nell’undici di Inzaghi. L’unica potrebbe essere il modulo, che viene segnalato come un possibile 3-4-2-1. A fare la differenza sarà la posizione di Milinkovic-Savic: non appena le squadre entreranno in campo sarà possibile verificare.

20.37: All’Olimpico di Torino il Milan di Gattuso se la vedrà contro i granata ed anche in questo caso i rossoneri dovranno puntare al risultato pieno per nutrice chance di zona “Champions”. Out Hakan Calhanoglu dentro Borini, questa l’unica vera novità dello schieramento iniziale del Milan di Gattuso. Il tecnico infatti ha scelto l’ex Sunderland e Liverpool come anello sinistro del tridente offensivo con il confermato Kalinic ed il sempre presente Suso. C’è Biglia in cabina di regia mentre in difesa il ballottaggio è stato vinto da Zapata e non da Musacchio facendo così coppia con Bonucci. A destra spazio per Ignazio Abate e Ricardo Rodriguez sul versante opposto. Per Mazzarri 3-4-1-2 che vede sempre la presenza da titolare di Adem Ljajic alle spalle della coppia d’attacco formata da Iago Falque e Belotti. C’era il dubbio De Silvestri alla vigilia ma l’ex Lazio sarà titolare sulla destra con Ansaldi, in grande forma, sul versante opposto. In difesa c’è N’Koulou che ha recuperato dal problema accusato nell’ultima trasferta contro il Chievo.

20.35: Andando all’Olimpico, nella sfida tra Roma e Genoa, tra le fila dei padroni di casa non recupera Perotti, che si accoda ai soliti Defrel e Karsdorp. Manolas è a disposizione, ma va in panchina: il centrale greco è uscito malconcio nel derby e oggi rifiaterà. Tatticamente si torna all’antico: retroguardia a quattro, con i titolarissimi sui binari esterni (Florenzi e Kolarov) e Fazio-Juan Jesus a far coppia al centro. Turnover più massiccio, dalla cintola in su: chance per Pellegrini e Gonalons, che faranno le veci di De Rossi e Strootman. Gerson vince a sorpresa il ballottaggio con Nainggolan, ci sarà Dzeko, incensato da Di Francesco nella conferenza della vigilia: insieme a lui Under ed El Shaarawy. In casa genoana, difesa decimata dalle defezioni di Biraschi, Izzo e Spolli (forfait prolungato per un problema all’adduttore). Out anche Taarabt per lombosciatalgia. Esordio per El Yamiq nella linea a tre, Rossettini e Zukanovic chiudono il reparto. Rosi a destra, Migliore e non Laxalt a sinistra, Bertolacci play basso, spalleggiato da Hiljemark e Rigoni. Nel tandem Lapadula scalza Galabinov, e farà coppia con Goran Pandev.

20.33: All’Ezio Scida, la Juve va a caccia dei tre punti contro il Crotone. Allegri conferma il 4-3-3, con Szczesny in porta. Lichtsteiner, Benatia, Rugani e Alex Sandro saranno i quattro difensori, mentre in mezzo al campo andranno Matuidi, Marchisio e Sturaro. Douglas Costa e Dybala vanno sulle corsie esterne, con Higuain unica punta. I padroni di casa rispondono con Cordaz in porta. Faraoni, Ceccherini, Capuano e Martella vanno in difesa. Rohden, Barberis e Mandragora vanno in mezzo al campo, mentre Simy sarà l’unica punta. Scelte a sorpresa davanti: Stoian e Diaby vanno sulla trequarti e si muoveranno anche sugli esterni.

20.30: Per quanto riguarda il match del San Paolo, tra Napoli-Udinese, Maurizio Sarri attua un po’ di turnover in vista del big match dell’Allianz Stadium con la Juventus. Squalificato Koulibaly, in difesa Tonelli viene preferito a Chiriches per rimpiazzarlo. Mario Rui rientra dalla squalifica, si piazzerà sulla sua fascia e Hysaj potrà tornare a destra. In mediana due cambi: Zielinski e Diawara fanno rifiatare Allan e Jorginho. In attacco turno di riposo per il diffidato Mertens, così scocca l’ora dal primo minuto di Arkadiusz Milik, per la prima volta dopo il rientro dall’infortunio. In casa Udinese stesso discorso: Massimo Oddo risparmia qualche giocatore, visto che la prossima settimana ci sarà lo scontro diretto con il Crotone. Non ci sono né Lasagna né Behrami per infortunio. In mediana Barak e Ingelsson come mezzali. In avanti out Maxi Lopez, si va con cautela: Jankto dietro a Perica.

20.27: Di seguito gli incontri in programma a partire dalle 20.45:

Benevento-Atalanta 0-3 (ore 18.00)

Crotone-Juventus

Fiorentina-Lazio

Hellas Verona-Sassuolo

Napoli-Udinese

Roma-Genoa

Sampdoria-Bologna

Spal-Chievo

Torino-Milan

20.24: Alle ore 18.00 si è disputato il match tra Benevento ed Atalanta con il netto successo degli uomini di Gasperini per 3-0. Gli orobici legittimano nella ripresa il vantaggio del primo tempo (rete di Freuler). Sanniti ormai in flessione, gli ospiti colpiscono con Barrow e con un gran gol di Gomez. Poco prima del tris del Papu, c’è stato anche il rigore fallito da De Roon. Il Benevento saluterà già stasera la serie A in caso di vittoria della Spal o del Crotone.

20.20: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del 33° turno di Serie A.

