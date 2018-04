LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2018 in DIRETTA: 11 aprile, risultati seconda giornata agli Assoluti di Riccione

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Italiani di nuoto 2018. Un day-2 a Riccione ricco di gare che attrarrà l’attenzione degli appassionati presenti sugli spalti della struttura riccionese e, nel contempo, potrebbe regalare dei riscontri interessante agli addetti ai lavori.

Le gare di cartello saranno i 100 rana maschili con la presenza di Fabio Scozzoli, plurimedagliato a Copenhagen (Danimarca) negli Europei 2017 in vasca corta, di Ilaria Bianchi nei 100 farfalla (atteso il confronto con Elena Di Liddo) e di Simone Sabbioni nei 100 dorso dove il padrone di casa vuol bissare il titolo dei 50 metri ottenuto ieri, mettendo in mostra anche un crono considerevole. Ci si chiede poi chi possa raccogliere l’eredità di Federica Pellegrini nei 200 stile libero donne. A prima vista il parco atlete non offre grandi spunti ma, come accaduto ieri, alcune atlete (tra le nuove leve) potrebbero stupire. Staremo a vedere.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Italiani di nuoto 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 10.00. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROGRAMMA DELLE GARE DI MERCOLEDI’ 11 APRILE

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: fonte Dubaiblog