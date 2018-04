Nuoto, Campionati Italiani 2018: Scozzoli, Sabbioni e Bianchi a voi! Chi raccoglierà l’eredità di Federica Pellegrini nei 200 sl?

Seconda giornata di gare nello Stadio del nuoto di Riccione degli Assoluti 2018. La piscina romagnola si prepara per ospitare altre gare interessanti ed i cronometri potrebbero essere roventi come nella giornata di ieri.

Partiamo dei 100 rana uomini. Assente Nicolò Martinenghi per infortunio, il palcoscenico dovrebbe essere tutto per lui, Fabio Scozzoli. L’atleta nativo di Lugo è reduce da una rassegna continentale in vasca corta a Copenhangen (Danimarca) di grande livello, suggellata dall’oro e dall’argento nei 50 e 100 rana (gare individuali), battendo nella prima delle due distanze anche “Sua Maestà” Adam Peaty. Vittoria che nei 50 metri è stata accompagnata anche dal primato europeo di 25″62, senza dimenticare il record nazionale sui 100 di 56″15. La vasca lunga però è un’altra storia. Fabio lo sa bene, specie in questo periodo che (anche a causa di una fastidiosa allergia ai pollini) lo ha visto sempre soffrire. Vedremo le risposte del cronometro quali saranno. Da osservare con attenzione, tra le nuove leve, Alessandro Pinzuti, classe ’99, uno degli atleti più promettenti della rana insieme ad Alessandro Fusco (classe 2000).

Protagonisti a Copenhagen quest’inverno furono anche Simone Sabbioni ed Ilaria Bianchi e qui le attese non sono poche. Il romagnolo (oro nei 50m dorso, argento nei 100m dorso e nella 4x50m misti nella Royal Arena), già a segno nei 50 dorso, vuol bissare nella sua gara (100 dorso) ottenendo anche un riscontro considerevole che possa soddisfarlo e collocarlo in una posizione importante del ranking. A detta sua, la condizione c’è. Due vasche nel dorso in cui vedremo, inoltre, il talento poliedrico di Thomas Ceccon, atteso ad un miglioramento cronometrico. Non resta che dimostrarlo. Per quanto concerne la Bianchi, in evidenza come detto in Danimarca (argento nei 200 farfalla), la ragazza nativa di Castel San Pietro Terme vuol far vedere di essere sempre il riferimento nei 100 delfino. Ci sarà sicuramente Elena Di Liddo ad attenderla e questa sfida animerà ancor di più il contesto agonistico.

Nel programma, parlando sempre di duelli, vi sarà il confronto tra Matteo Rivolta e Piero Codia nei 50 farfalla mentre la curiosità è tanta nei 200 stile libero donne orfani di Federica Pellegrini. Come sappiamo, la campionessa di Spinea ha optato per la velocità e non la vedremo nelle sue amate 4 vasche. Chi raccoglierà la sua eredità? Sulla carta dovrebbe essere Alice Mizzau la favorita ma anche Rachele Ceracchi non è da sottovalutare e, tra le giovani, Anna Chiara Mascolo, per la prima volta sotto i 2’00” nel 2017, potrebbe stupire.

Infine nei 200 rana donne Ilaria Scarcella e Francesca Fangio, seconda ieri nei 400 misti, potrebbero essere le favorite mentre nei 50 dorso femminili Silvia Scalia, Elena Gemo e Tania Quaglieri sono le indiziate per il successo finale. Su questa distanza, attenzione alle giovani Erika Francesca Gaetani, classe 2004, e Giulia D’Innocenzo (classe 2002) in forma nel corso dei Criteria Giovanili.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Enrico Spada