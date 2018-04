Nuoto, Campionati Italiani 2018: mercoledì 11 aprile. Programma, orari e tv

Seconda giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione degli Assoluti 2018. Un day-2 ricco di gare che attrarrà l’attenzione degli appassionati presenti sugli spalti della struttura riccionese e, nel contempo, potrebbe regalare dei riscontri interessante agli addetti ai lavori.

Le gare di cartello saranno i 100 rana maschili con la presenza di Fabio Scozzoli, plurimedagliato a Copenhagen (Danimarca) negli Europei 2017 in vasca corta, di Ilaria Bianchi nei 100 farfalla (atteso il confronto con Elena Di Liddo) e di Simone Sabbioni nei 100 dorso dove il padrone di casa vuol bissare il titolo dei 50 metri ottenuto ieri, mettendo in mostra anche un crono considerevole.

PROGRAMMAZIONE TV

Le batterie de mattino saranno trasmesse in diretta su RaiSport HD mentre le finali pomeridiane saranno in diretta streaming sul portale di RaiSport ed in differita in tv. OASport coprirà l’evento con le consuete DIRETTE LIVE sia delle heat che delle finali.

MERCOLEDI 11 APRILE

MATTINO: DALLE 10:00

Batterie 50m dorso F

Batterie 50m farfalla M

Batterie 100m farfalla F

Batterie 100m dorso M

Batterie 200m rana F

Batterie 100m rana M

Batterie 200m stile libero F

POMERIGGIO: DALLE 17:30

Finali A/B/J 50m dorso F

Finali A/B/J 50m farfalla M

Finali A/B/J 100m farfalla F

Finali A/B/J 100m dorso M

Finali A/B/J 200m rana F

Finali A/B/J 100m rana M

Finali A/B/J 200m stile libero F

Serie 4x200m stile libero M













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Enrico Spada