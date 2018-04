LIVE Liverpool-Roma, Champions League in DIRETTA: 5-2, serve una rimonta stellare all’Olimpico

CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI LIVERPOOL-ROMA

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Liverpool-Roma, semifinale d’andata della Champions League 2018 di calcio. Ad Anfield andrà in scena una partita spettacolare e pirotecnica: i giallorossi vanno a caccia dell’impresa nella tana dei Reds che invece puntano a ottenere un risultato importante in vista del match di ritorno in programma settimana prossima all’Olimpico.

I ragazzi di Eusebio Di Francesco tornano in campo dopo la leggendaria impresa compiuta contro il Barcellona, i capitolini hanno tutte le carte in regola per provare a espugnare uno dei grandi templi del calcio internazionali: servirà la difesa di ferro vista più volte e la verve offensiva di Dzeko e Nainggolan. La Roma se la dovrà vedere con una formazione compatta che ha demolito il Manchester City, trascinata dal grande ex Salah. In palio una fetta importante della qualificazione alla Finale di Kiev: i giallorossi sono tornati tra le quattro grandi d’Europa dopo 34 anni e vogliono continuare a sognare.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Liverpool-Roma, semifinale d’andata della Champions League 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.













Grazie a tutti per averci seguito.

FINISCE QUI. LIVERPOOL-ROMA 5-2. Ritorno tra otto giorni all’Olimpico, la Roma è chiamata a una nuova rimonta.

90+2′ Il Liverpool si sta chiudendo un po’, la Roma ora non ne ha più.

Quattro minuti di recupero.

90′ Nainggolan cerca la botta, deviato in angolo.

89′ Perotti in mezzo ma pallone troppo sul portiere.

88′ La Roma per l’impossibile. Ancora qualche minuto per provarci, il Liverpool trema.

87′ Dzeko per Perotti in mezzo, ci arriva ma il pallone finisce fuori. BISOGNA PROVARCI!

86′ Dzekoooooooooooooooooooo! Tiro dalla distanza, pallone di poco alto. La Roma ci credeeeeee, cerca il terzo gol per riaprire davvero il discorso in vista del ritorno.

LIVERPOOL-ROMA 5-2.

85′ GOOOOOOOOOOOL! PEROTTIIIIIIIIIIIIIIII! Ci si provaaaaaaa!

84′ CALCIO DI RIGORE! Fallo di mano di Milner sulla botta di Nainggolan, occasione per la Roma che può riaprirla!

83′ La Roma prova a crederci, un altro gol cambierebbe tutto in vista della sfida di ritorno. Bisogna provarci.

LIVERPOOL-ROMA 5-1.

81′ GOOOOOOOOOOL! DZEKOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Ci credeeeeeeeeeeeeeeeee! Lancio lungo di Nainggolan, controlla di petto in piena area di rigore e trova la rete.

76′ Sta succedendo poco in campo, il Liverpool ha abbassato i ritmi e la Roma non ha proprio la forza per provarci.

74′ Esce Salah, una standing ovation: due gol e due assist, partita perfetta del grande ex.

74′ Cartellino giallo per Lovren.

71′ La Roma deve provare almeno a salvare la faccia.

LIVERPOOL-ROMA 5-0.

69′ GOL. Firmino. Manita del Liverpool. Un’umiliazione imbarazzante. Calcio d’angolo, colpo di testa perfetto.

67′ Esce Juan Jesus, entra Perotti. Ultimo cambio per la Roma.

66′ Esce De Rossi, entra Gonalons. Secondo cambio per la Roma.

64′ La Roma è totalmente fuori dal campo, c’è il rischio dell’imbarcata.

LIVERPOOL-ROMA 4-0.

62′ GOL. Firmino. E’ un’umiliazione totale. Ancora Salah, ancora dalla destra dell’area, palla in mezzo per il compagno, difesa della Roma in bambola totale, Firmino insacca da due passi.

61′ Il Liverpool sta tenendo un ritmo indiavolato, insostenibile per la Roma.

60′ Sventato il 4-0 con una muraglia davanti ad Alisson. C’è solo una squadra in campo.

58′ Sta giocando soltanto il Liverpool, Roma assente. Il pubblico spinge, i giallorossi sono in confusione. Bisogna provare a riprendersi.

57′ Ora è davvero durissima per la Roma. Serve una vera e propria impresa, come contro il Barcellona.

LIVERPOOL-ROMA 3-0.

56′ GOL. Manè. Verticalizzazione perfetta per Salah che è tutto solo, entra in area, la mette in mezzo per il compagno che insacca senza problemi.

53′ Kolarov tenta un cross troppo prevedibile per Dzeko, la difesa copre bene.

51′ Nainggolan si fa vedere in area di rigore ma viene murato. I giallorossi devono continuare a crederci, un gol improvviso cambierebbe tutto.

50′ La Roma non riesce a imbastire una seria reazione, il Liverpool sembra in totale controllo dell’incontro.

48′ Fortunatamente non succede nulla di rilevante sugli sviluppi della punizione ma la Roma è ancora in grande difficoltà.

47′ Fallo di mano di Strootman su Miller, punizione dal limite per i Reds.

46′ Il Liverpool inizia il secondo tempo in maniera aggressiva, Roma ancora frastornata.

INIZIA IL SECONDO TEMPO.

Cambio nell’intervallo. Entra Schick, esce uno spento Under.

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Si va negli spogliatoi. LIVERPOOL-ROMA 2-0.

Due minuti di recupero.

LIVERPOOL-ROMA 2-0.

45′ GOL. Salah. Ancora lui, ancora il grande ex. Contropiede micidiale del Liverpool, Firmino ruba palla a centrocampo, assist perfetto per l’egiziano che solo davanti ad Alisson non sbaglia.

44′ Nainggolan inventa un numero a centrocampo e prova a fare ripartire Kolarov che avanza ma poi cade e tocca col braccio.

42′ Il ritmo del Liverpool è stato insostenibile per la Roma negli ultimi 20 minuti. I giallorossi ora si sono rintanati, l’obiettivo è limitare i danni prima dell’intervallo.

41′ La Roma prova a respirare, momento complicatissimo. Si soffre ad Anfield.

40′ Il Liverpool sta dominando, la Roma in affanno. De Rossi cerca il lancio lungo per Under ma è impreciso.

38′ TRAVERSA. Lovren lasciato tutto solo su calcio d’angolo, ha colpito il montante con un colpo di testa. Roma in totale confusione.

38′ Il Liverpool ha meritato il vantaggio, la Roma fatica a replicare. Bisogna arrivare al più presto all’intervallo, poi Di Francesco dovrà porre dei correttivi.

LIVERPOOL-ROMA 1-0.

36′ GOL. Salah. Tiro a giro perfetto dal vertice destro dell’area di rigore, il pallone si insacca all’incrocio. Micidiale tiro a giro di sinistro. Il gol dell’ex. Salah non esulta.

34′ Annullato il gol a Manè. Fortunatamente è in fuorigioco. Aveva insaccato agevolmente nel cuore dell’area di rigore. CHE BRIVIDI! La Roma sta soffrendo troppo.

32′ Il Liverpool sta facendo la partita. Under sta soffrendo tantissimo, la Roma non riesce più ad alzare il baricentro.

30′ ALISSOOOOOOOOOOON! PARATONAAAAAAAA! Salah cerca il diagonale angolato, il portiere della Roma si inventa il miracolo. Liverpool troppo pericoloso!

29′ Sbaglia ancora Mane! Palla all’altezza del dischetto del rigore ma svirgola totalmente. Ora la Roma sta perdendo campo.

28′ INCREDIBILEEEEEEEE! Mane si divora un gol! Firmino ruba palla a centrocampo, si inventa un libero, lancia Mane in campo aperto, arriva solo davanti ad Allison ma calcia clamorosamente alto!

27′ Miller cerca di metterla in mezzo da calcio di punizione, Fazio stacca altissimo. Liverpool tutto d’un tratto più aggressivo.

26′ Cartellino giallo per Juan Jesus. Fallo nettissimo su Mane sulla trequarti.

25′ Salah murato da Juan Jesus poi Firmino cerca un cross in mezzo, troppo su Alisson.

25′ Under prova a ripartire in mezzo a due ma Henderson lo recupera bene.

24′ Il Liverpool fatica a farsi vedere nella metà campo dei giallorossi, Reds troppo bassi e imbrigliati, Salah anonimo, meglio Firmino. Ottimi i raddoppi di De Rossi e compagni, Florenzi e Kolarov giocano bene anche in fase difensiva.

22′ Roma costantemente in attacco, Reds in difficoltà.

20′ Il Liverpool è schiacciato nella propria metà campo, la Roma sta difendendo bene e pressa alto lasciando poco spazio agli avversari.

18′ TRAVERSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Kolaroooooov, che missileeeeee! Dalla lunghissima distanza, purtroppo il pallone si spegne sul montante, leggera deviazione del portiere.

18′ Sostituzione per il Liverpool. Esce Chamberlain, entra Wijnaldum.

18′ Bella sponda di Dzeko per Under, purtroppo fuorigioco millimetrico.

17′ Si riprende a giocare, Liverpool momentaneamente in 10. La Roma prova ad approfittarne, i giallorossi stanno giocando con personalità.

16′ Chamberlain si alza zoppicante, verrà sostituito.

15′ Chamberlain a terra dopo aver commesso fallo su Kolarov. Klopp teme l’infortunio.

14′ Bella manovra avvolgente dei giallorossi, cross in mezzo di Kolarov per la testa di Dzeko ma il portiere esce bene.

13′ La Roma sta occupando bene tutto il campo, il Liverpool non riesce a ripartire con convinzione. Salah un po’ nervoso, sente la partita contro la sua ex squadra.

11′ Tentativo di De Rossi in profondità per Florenzi in area, pallone lungo di poco.

9′ La Roma deve stare attenta a non perdere palloni in manovra, il Liverpool è fortissimo in ripartenza e ha già cercato un paio di tentativi.

8′ Destro dalla lunghissima distanza di Chamberlain, tiro fiacco, Alisson para senza problemi.

7′ Fase comunque di studio, le due squadre non vogliono scoprirsi più di tanto.

5′ Firminoooooo! Brividoooo per la Roma! Palla in profondità, entra in area sulla destra, la mette in mezzo ma non trova nessuno.

4′ Roma comunque molto attenta in difesa, i Reds non riescono a trovare dei varchi. Il guardalinee ha dovuto cambiare la bandierina.

3′ Primo tiro in porta di Salah. Sulla destra prova ad accentrarsi, debole diagonale in porta, Alisson para senza problemi.

2′ Strootman cerca un tiro dalla lunga distanza, troppo debole. Bella manovra dei giallorossi, Dzeko abile sulla trequarti a chiamare Kolarov in causa, poi palla al centrocampista.

1′ Roma molto compatta, cerca anche di mettere un po’ di pressione ai padroni di casa.

20.45 INIZIA LA PARTITA!

20.43 I giocatori si stringono le mani, sta per iniziare la battaglia.

20.42 Suona l’inno della Champions League.

20.41 Ingresso nel grande tempio del calcio inglese. Un muro rosso. Piove.

20.40 Le due squadre sono nel corridoio per entrare in campo. “Andiamo ragazzi” l’urlo di De Rossi.

20.38 Partono le note di You’ll never walk alone. Atmosfera pazzesca ad Anfield: 50000 spettatori ma 3000 sono romanisti.

20.35 Dieci minuti all’inizio della partita, ormai è tutto pronto.

20.34 Attenzione a Dzeko che ha il vizietto del gol contro il Liverpool: due gol con la maglia del Manchester City tra il 2012 e il 2015.

20.32 Mohamed Salah, grande ex della partita, è naturalmente l’uomo più temuto della vigilia. Ha sempre segnato nelle ultime quattro partite giocate da titolare.

20.30 Quindici minuti al fischio d’inizio, sale la tensione ad Anfield.

20.27 Entrambe le squadre sono terze nei rispettivi campionati. La Roma ha sconfitto la SPAL mentre il Liverpool ha pareggiato con il WBA.

20.25 Venti minuti all’inizio della partita.

20.23 Anfield sarà una vera e propria bolgia, la Roma dovrà sfidare i Reds in uno degli stadi più caldi d’Europa. Il pubblico rovente canterà You’ll never walk alone prima dell’ingresso della squadra e saranno subito brividi.

20.21 Il Liverpool partirà leggermente favorito ma la Roma cerca una nuova impresa per continuare a sognare in grande. Si preannuncia una partita appassionante e avvincente.

20.19 La Roma invece non arrivava in semifinale europea dal 1991 contro il Brondby in Coppa UEFA.

20.17 Il Liverpool è volato in Finale ben per sette volte sulle nove semifinali disputate. Eliminazioni nel 1965 contro l’Inter e 2008 contro il Chelsea.

20.15 Tra i precedenti anche la Finale della Coppa Campioni 1984, persa all’Olimpico.

20.13 Sei i precedenti tra Roma e Liverpool: due vittorie degli inglesi, una dei giallorossi (quella in UEFA) e due pareggi.

20.11 La Roma ha un pessimo record nelle ultime 19 trasferte europee: 7 pareggi, 11 sconfitte e una sola vittoria guarda caso contro il Liverpool in Coppa UEFA (1-0 nel febbraio 2011 ma arrivò l’eliminazione per la sconfitta 2-0 all’Olimpico).

20.09 Il Liverpool è l’unica squadra imbattuta in stagione in Champions League mentre la Roma ha perso con l’Atletico Madrid nel girone e le due sfide d’andata con Shakhtar e Barcellona.

20.07 La Roma è invece alla seconda semifinale della sua storia. Nel 1984 arrivò poi in Finale perdendo all’Olimpico contro il Liverpool.

20.05 Il Liverpool gioca la decima semifinale di Coppa Campioni/Champions League ma l’ultima risale al 2008.

20.03 Prima della partita era stato dato un allarme per una borsa sospetta in tribuna ma poi l’allarme si è spento. Era stata momentaneamente evacuata la tribuna stampa.

20.01 Il Liverpool si affiderà soprattutto a Salah, grande ex della partita. L’egiziano, miglior attaccante d’Europa, sarà inserito nel tridente con i pericolosissimi Mane e Firmino. Attenzione anche alla solida difesa del Liverpool guidata da Van Dijk e Lovren.

19.59 Centrocampo a quattro con Florenzi e Kolarov sulle fasce per cercare di fare velocità, al centro capitan De Rossi e Strootman.

19.57 Dzeko unica punta. L’eroe della rimonta contro il Barcellona cercherà ancora di mettersi in luce. In realtà il bosniaco sarò inserito all’interno di un finto tridente con Under e Nainggolan.

19.55 Di Francesco ha dunque optato per una difesa a tre con Fazio, Manolas e Jesus.

19.52 Pioggia battente a Liverpool, il meteo potrebbe cambiare le sorti della partita.

19.50 Riviviamo il percorso della Roma in questa Champions League. Primo posto nel girone con Atletico Madrid e Chelsea, poi ottavi con lo Shakhtar Donetsk e l’impresa contro il Barcellona nei quarti di finale.

FORMAZIONE TITOLARE ROMA (3-4-2-1):

Alisson; Fazio, Manolas, Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Under, Nainggolan; Dzeko.

FORMAZIONE TITOLARE LIVERPOOL (4-3-3):

Karius; Robertson, Van Dijk, Lovren, Alexander-Arnold; Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Mane, Firmino, Salah.

19.45 Buonasera a tutti. Alle 20.45 inizierà Liverpool-Roma, semifinale d’andata della Champions League.

