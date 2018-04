Ciclismo femminile, Giro delle Fiandre 2018: dominio di Anna van der Breggen! La campionessa olimpica trionfa in solitaria

Un’altra straordinaria impresa per Anna van der Breggen che conquista il Giro delle Fiandre, imponendosi in solitaria sul traguardo di Oudenaarde. La fuoriclasse olandese ha sferrato l’attacco sul Kruisberg, a quasi 30 km dall’arrivo, diventando irraggiungibile per tutte. La campionessa olimpica di Rio 2016 aggiunge così anche il Fiandre al suo già magnifico palmares. Podio tutto olandese completato da Amy Pieters, che sigla così anche la doppietta per Boels – Dolmans e da Annemiek van Vleuten.

Partenza a tutta con il gruppo che non concede nulla nei primi chilometri. Al km 30 prova a partire una fuga di otto atlete, ma il loro vantaggio rimane molto contenuto e vengono riprese dopo una quindicina di chilometri. Poco dopo sferra un attacco deciso l’olandese Natalie Van Gogh (Parkhotel Valkenburg) che viene lasciata andare dal gruppo. Il suo vantaggio rimane stabile attorno al minuto, ma viene anche lei ripresa ai -85 km. Da qui in poi si susseguiranno gli attacchi, ma nessuna atleta riuscirà più a fare la differenza nella parte centrale della gara. Il durissimo percorso e anche una serie di cadute vanno a ridurre notevolmente il gruppo di testa, che arriva negli ultimi 30 km con una ventina di unità. Sul Kruisberg l’olandese Anna van der Breggen (Boels – Dolmans) sferra un grande attacco e fa il vuoto dietro di sé. La campionessa olimpica riesce in pochi chilometri a guadagnare un minuto sulle inseguitrici, che non trovano l’accordo.

L’azione di Van der Breggen rimane estremamente brillante, riesce ad aumentare progressivamente il suo vantaggio e va a conquistare la vittoria in solitaria. Nel gruppo delle inseguitrici continua a lavorare la Boels – Dolmans che lancia la volata ad Amy Pieters, che va così a prendersi il secondo posto davanti a Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott). Quarto posto invece per la sudafricana Ashleigh Moolman (Cervélo-Bigla), molto attiva in precedenza, seguita dalla campionessa del mondo Chantal Blaak (Boels – Dolmans). Nella top 10 troviamo anche la polacca Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM), che aveva provato a riprendere Van der Breggen, ma senza successo e si deve così accontentare del nono posto.

Foto: Twitter