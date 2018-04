Albo d’oro Giro delle Fiandre: Niki Terpstra vince per la prima volta, Olanda in trionfo

Niki Terpstra ha vinto il Giro delle Fiandre 2018. L’olandese si è imposto alla Ronde per la prima volta in carriera. Di seguito l’albo d’oro della Classica Monumento che si corre in questa regione del Belgio.

Rider Team 1913 (BEL) Automoto–Continental 1914 (BEL) Alcyon–Soly 1915–1918 No race 1919 (BEL) – 1920 (BEL) – 1921 (BEL) – 1922 (BEL) – 1923 (SUI) Gurtner 1924 (BEL) Labor 1925 (BEL) Armor 1926 (BEL) Wonder 1927 (BEL) J.B. Louvet 1928 (BEL) Thomann 1929 (BEL) Génial Lucifer–Hutchinson 1930 (BEL) Dilecta–Wolber 1931 (BEL) Dilecta–Wolber 1932 (BEL) Dilecta 1933 (BEL) La Française 1934 (BEL) Alcyon–Dunlop 1935 (BEL) Génial Lucifer 1936 (BEL) De Dion 1937 (BEL) Van Hauwaert 1938 (BEL) Dilecta–Wolber 1939 (BEL) Alcyon–Dunlop 1940 (BEL) Dilecta 1941 (BEL) Dilecta 1942 (BEL) Mercier–Hutchinson 1943 (BEL) Dilecta 1944 (BEL) Mercier–Hutchinson 1945 (BEL) – 1946 (BEL) Mercier–Hutchinson 1947 (BEL) Dilecta 1948 (BEL) Alcyon–Dunlop 1949 (ITA) Wilier Triestina 1950 (ITA) Wilier Triestina 1951 (ITA) Ganna–Ursus 1952 (BEL) Bertin 1953 (NED) Garin–Wolber 1954 (BEL) Mercier–Hutchinson 1955 (FRA) Mercier–BP–Hutchinson 1956 (FRA) Follis–Dunlop 1957 (BEL) Carpano–Coppi 1958 (BEL) Carpano 1959 (BEL) Faema–Guerra 1960 (BEL) Groene Leeuw–Sinalco–SAS 1961 (GBR) Rapha–Gitane–Dunlop 1962 (BEL) Flandria–Faema–Clément 1963 (BEL) Flandria–Faema 1964 (GER) Saint-Raphaël–Gitane–Dunlop 1965 (NED) Televizier 1966 (BEL) Solo–Superia 1967 (ITA) Salvarani 1968 (BEL) Flandria–De Clerck 1969 (BEL) Faema 1970 (BEL) Flandria–Mars 1971 (NED) Flandria–Mars 1972 (BEL) Bic 1973 (BEL) Peugeot–BP–Michelin 1974 (NED) Gan–Mercier–Hutchinson 1975 (BEL) Molteni–RYC 1976 (BEL) Maes Pils–Rokado 1977 (BEL) Brooklyn 1978 (BEL) IJsboerke–Gios 1979 (NED) TI–Raleigh–McGregor 1980 (BEL) Splendor 1981 (NED) DAF Trucks–Côte d’Or 1982 (BEL) DAF Trucks–TeVe Blad 1983 (NED) TI–Raleigh–Campagnolo 1984 (NED) Panasonic–Raleigh 1985 (BEL) Panasonic–Raleigh 1986 (NED) Kwantum–Decosol–Yoko 1987 (BEL) Hitachi–Marc 1988 (BEL) AD Renting–Mini-Flat–Enerday 1989 (BEL) Superconfex–Yoko–Opel–Colnago 1990 (ITA) Ariostea 1991 (BEL) Buckler–Colnago–Decca 1992 (FRA) Castorama 1993 (BEL) GB–MG Maglificio 1994 (ITA) Team Polti–Vaporetto 1995 (BEL) Mapei–GB–Latexco 1996 (ITA) MG Maglificio–Technogym 1997 (DEN) Rabobank 1998 (BEL) Mapei–Bricobi 1999 (BEL) TVM–Farm Frites 2000 (BEL) Lotto–Adecco 2001 (ITA) Tacconi Sport–Vini Caldirola 2002 (ITA) Mapei–Quick-Step 2003 (BEL) Lotto–Domo 2004 (GER) T-Mobile Team 2005 (BEL) Quick-Step–Innergetic 2006 (BEL) Quick-Step–Innergetic 2007 (ITA) Lampre–Fondital 2008 (BEL) Quick-Step 2009 (BEL) Quick-Step 2010 (SUI) Team Saxo Bank 2011 (BEL) Saxo Bank–SunGard 2012 (BEL) Omega Pharma–Quick-Step 2013 (SUI) RadioShack–Leopard 2014 (SUI) Trek Factory Racing 2015 (NOR) Team Katusha 2016 (SVK) Tinkoff 2017 (BEL) Quick-Step Floors

2018 Niki Tepstra (NED) Quick-Step Floors

(foto pagina Facebook Niki Terpstra)