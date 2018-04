LIVE Fiorentina-Napoli in DIRETTA 2-0: doppietta per un mostruoso Simeone, partenopei in 10

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Napoli, 35ma giornata del campionato di Serie A di calcio. Match fondamentale per la sfida scudetto: dopo la clamorosa rimonta di ieri sera nell’anticipo da parte della Juventus, ora i campani si trovano a -4 punti dalla vetta, occupata proprio dai bianconeri. Gli azzurri di Maurizio Sarri volano all’Artemio Franchi per vincere e continuare a sperare in chiave vittoria finale. Ovviamente a guidare la truppa partenopea c’è il tridente formato da Insigne-Mertens-Callejon. Da fare attenzione però ai padroni di casa viola: Stefano Pioli è la bestia nera di Sarri, i figli d’arte Simeone e Chiesa vogliono tornare al gol per provare ancora a sognare la qualificazione in Europa League.

Una partita densa di significati, tutta da vivere su OASport che metterà a disposizione la DIRETTA LIVE di Fiorentina-Napoli, 35esima giornata di Serie A: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.00. Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

63′ Napoli riversato tutto nella metà campo avversaria: ci prova Insigne dalla distanza, palla a lato.

61′ GOOOOL!! RADDOPPIO DELLA FIORENTINA! Ancora un mostruoso Simeone! Su azione da corner i viola la spizzano, miracolo di Reina con un piede ma sulla ribattuta arriva il Cholito davvero inarrestabile oggi. 2-0, Napoli a -4 dalla Juventus e scudetto che si allontana.

60′ Cambio per la Fiorentina: dentro Gaspar per Laurini.

59′ Gran ripartenza per la Fiorentina con Benassi che serve Chiesa: il gioiellino viola prova a metterla al centro la trova l’intervento di Albiol prima con la gamba e poi con il braccio. Check per il VAR, non dovrebbero esserci provvedimenti.

58′ Ammonito Milik che fa fallo in pressione.

57′ Non cambia il modulo Sarri, proverà con qualche lancio lungo a cercare l’ariete Milik.

56′ Doppio cambio per il Napoli: fuori Mertens ed Hamsik, dentro Milik e Zielinski.

55′ Grandissima parata di Reina sul tiro al volo di Chiesa, davvero spettacolare però Simeone, uomo ovunque.

54′ Tira Veretout dal limite: palla a lato.

53′ Ora fase statica del gioco: la Fiorentina prova a gestire il vantaggio, il Napoli non riesce a spingersi in avanti.

51′ Torna a spingere la Fiorentina, palla al centro per Chiesa che al volo mette a lato.

50′ Bellissima azione per il Napoli: Mertens per Callejon che trova l’inserimento del belga, il tiro a volo è bloccato da Sportiello.

49′ Ci prova Saponara con il tiro a giro, palla fuori.

48′ Si scalda Zielinski, deve cambiare qualcosa Sarri per provare a ribaltarla.

47′ Mertens prova di prima a servire Callejon che parte in fuorigioco.

46′ Si riparte!

Tutto pronto per la ripresa: rientrano le squadre in campo.

45+2′ Si chiude qui un primo tempo a senso unico: Fiorentina in vantaggio sia nel risultato che per gli uomini in campo. Segna Simeone, espulso dopo pochissimi minuti Koulibaly.

45′ Due minuti di recupero, soccorso Reina che ha subito un colpo da Chiesa.

44′ Ammonito Badelj.

44′ Altra opportunità per la Viola con Chiesa che va a sbattere su Reina.

43′ Non si capiscono Mertens e Callejon su una buona palla recuperata da Allan.

42′ Simeone mostruoso in questo primo tempo: altra palla recuperata e messa in mezzo per Benassi, deve uscire Reina.

41′ L’obiettivo del Napoli ora è quello di arrivare alla fine del primo tempo per riorganizzare le idee.

40′ Guadagna calcio di punizione dal limite Badelj.

38′ Sarri prova a riprendere la squadra, partenopei in netta difficoltà.

36′ Ci prova anche Saponara, palla deviata e nelle braccia di Reina.

35′ Ammonito Callejon per proteste.

34′ Napoli davvero in crisi! La Fiorentina spinge e va già vicina al raddoppio con Benassi che mette a lato.

33′ GOOOOL! FIORENTINA IN VANTAGGIO! Clamorosa indecisione tra Tonelli e Reina, con Simeone che riesce a raggiungere un pallone spazzato in profondità e si avvia nell’uno contro uno con il portiere spagnolo, punendolo sotto le gambe. 1-0 per la viola, Napoli a -4 dalla Juventus.

32′ Fallo in ritardo di Albiol su Chiesa, ammonito lo spagnolo.

30′ Riesce a fare arrivare la palla al centro dell’area il Napoli con il cross di Hysaj, non riesce a tirare però Insigne.

27′ La Fiorentina non riesce ancora a sfruttare al meglio la superiorità numerica: il Napoli si sta chiudendo bene, ma in zona offensiva non trova ancora una soluzione.

25′ Il Napoli ci prova direttamente da calcio d’angolo con Mario Rui, ma Sportiello non si fa trovare impreparato.

23′ La Fiorentina si appoggia spesso su Simeone sulla destra, mentre al centro troviamo Saponara.

21′ Napoli davvero in crisi, possesso palla completamente a favore della viola.

19′ Niente da fare per il Napoli che, schierato con un insolito 4-2-3, non riesce a tenere palla.

18′ Palla a lato di Veretout con il destro.

17′ Gran giocata di Federico Chiesa che guadagna una punizione dal limite dopo il fallo di Callejon.

15′ Il Napoli prova ad alzare la pressione, poi va al tiro Insigne che viene fermato dal muro viola.

13′ Prova a tenere il possesso palla il Napoli che è in netta difficoltà: si fa sentire l’assenza a centrocampo di un regista.

11′ Ci prova Saponara, palla a lato.

10′ Napoli in grande difficoltà: con l’uomo in meno la squadra di Sarri non riesce ad impostare il proprio gioco, la Fiorentina continua ad attaccare.

9′ Cambio per il Napoli: fuori Jorginho dentro Tonelli in difesa. Sarri rischia tutto togliendo un centrocampista.

8′ Salva Reina sulla battuta di Biraghi dal limite! Napoli in difficoltà ora.

7′ CAMBIA TUTTO! Non c’è il rigore! Però c’è l’espulsione per Koulibaly per chiara occasione da gol! Cambia tutto, Napoli in 10.

5′ Attenzione, verifica del VAR per capire se il fallo fosse dentro o fuori area.

4′ CLAMOROSO!!! RIGORE PER LA FIORENTINA!!! Simeone prende il tempo a Koulibaly che sbaglia clamorosamente e atterra la punta viola. Ammonizione per il centrale napoletano.

3′ Provano la prima combinazione della partita Mertens ed Insigne, chiude bene la difesa della Fiorentina.

2′ Pressa alta la Fiorentina. Il Napoli fa fatica ad uscire dalla propria metà campo.

2′ Il Napoli prova a fare il proprio gioco con il possesso palla costante.

1′ Si parte! Calcio d’inizio dei viola.

18.02

18.00 Squadre in campo! A breve si comincia.

Il colpo d'occhio del Franchi al calcio d'inizio di #FiorentinaNapoli pic.twitter.com/KgVEiqgyxh — ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 29, 2018

17.55 Tutto pronto a Firenze con le strade che stanno per entrare in campo.

17.50 Ha parlato anche Giancarlo Antognoni nel pre partita, sempre ai microfoni di Premium: “Cercheremo di giocare come abbiamo spesso fatto contro le squadre forti. Abbiamo perso punti con le piccole, non con le grandi. Cercheremo di imporre il nostro gioco, pur sapendo che la prerogativa del Napoli è tener palla e non fartela vedere”.

17.48 Intervenuto Milik a Premium Sport nel pre partita: “Gioco poco? Per me è più importante che vinca la squadra. Siamo ancora a meno quattro punti dalla Juventus, oggi dobbiamo fare risultato. Sappiamo che sarà dura. Io vorrei giocare sempre, ma nel calcio non funziona così. Inter-Juve? Noi dobbiamo pensare solo al Napoli. Non è cambiato niente. La Juve dovrà vincere le prossime tre e noi le prossime quattro. Non è vero che lo Scudetto ora è più lontano”.

17.45 Un quarto d’ora all’inizio del match!

17.39

17.27 Bellissimo gesto da parte dei giocatori del Napoli che, guidati da Christian Maggio, hanno portato al centro del campo dei fiori per il compianto Davide Astori, applauditi da tutto il pubblico.

17.24 Poco più di mezz’ora a questa sfida molto attesa. Tante le polemiche nei giorni scorsi, con la presunta voglia da parte della Fiorentina di ‘scansarsi’ per favorire i campani nella lotta scudetto. Nulla di tutto questo: sarà partita vera.

17.17

17.16

17.08

17.07 Modulo speculare per Pioli: torna a metà capo Badelj, schierato assieme a Veretour e Benassi. Davanti spazio a Saponara con Chiesa ed il Cholito Simeone.

17.07 La formazione dei viola

Fiorentina – NapolI: l’undici viola che scenderà in campo contro la squadra di Sarri

Su Violachannel le formazioni al completo >> https://t.co/5jH62dnogr#BattitiViola#FiorentinaNapoli pic.twitter.com/kk5vtKClOP — ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 29, 2018

17.01 4-3-3 classico per i partenopei che schierano la formazione tipo, quella vista e rivista con Maurizio Sarri da allenatore. non c’è spazio dall’inizio per Milik: il polacco ancora una volta deve accontentarsi della panchina, con Dries Mertens dal 1′.

17.00 La formazione degli azzurri

16.55 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Napoli, posticipo delle 18 della 35esima giornata in cui ci si gioca tantissimo!

Foto: Carozza