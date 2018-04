LIVE F1, GP Cina 2018 in DIRETTA: partenza alle 8.10. Ferrari all’assalto, risultato e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Cina, terzo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari, sulla pista di Shanghai, punta a centrare il bersaglio grosso: la prima fila tutta Rossa, con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen davanti a tutti, può far sognare. In particolare il tedesco va a caccia del terzo successo consecutivo, dopo i trionfi di Melbourne e di Sakhir. 4 volte campione del mondo semplicemente sublime alla guida della SF71-H.

Attenzione a Raikkonen. Il finlandese è in gran forma in quest’inizio di stagione, come non lo era da anni. Kimi vuol vincere e, sfiorata la pole, vuol essere davanti al compagno di squadra al termine della gara. Si prospetta un duello in casa del Cavallino Rampante? Perché no.

Certo, non bisogna dimenticarsi della Mercedes. Le Frecce d’Argento sono state velocissime con le gomme soft e sul passo gare potrebbero sorprendere per cui guai a pensare di poterle mettere dietro con facilità. In particolare, Lewis Hamilton, quarto alle spalle del compagno di squadra Valtteri Bottas, ha il dente avvelenato dalle precedenti corse e dunque vorrà riscattarsi. Si prospetta una super gara!

OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE del GP della Cina, terzo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti in tempo reale. Si parte alle ore 8.10 (italiane). Buon divertimento!

Griglia di partenza – Programma della gara – Cronaca delle qualifiche – Clicca qui per la Diretta Live su OA Sport.it (se sei su AMP)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

3° giro/56 Vettel scatenato! 2 secondi di vantaggio su Bottas! Sta provando a scappare! 1’38″417 il tempo del tedesco, il più veloce in pista.

2° giro/56 Ora Raikkonen deve in tutti i modi tenersi dietro Hamilton e non lasciarlo passare…Molto bene Verstappen con le ultrasoft.

2° giro/56 Vettel prova subito a spingere, 1″2 di vantaggio su Bottas.

1° giro/56 Vettel al comando, seguito da Bottas, Verstappen, Raikkonen, Hamilton e Ricciardo. Seconda partenza consecutiva sbagliata da Raikkonen, che ha provato ad attaccare Vettel, salvo venire beffato da Bottas e Verstappen.

1° GIRO/56 Vettel mantiene la testa, partenza disastrosa di Raikkonen che si fa saltare da Bottas e Verstappen.

8.13 SEMAFORO VERDE!

8.12 Ci siamo, vetture sulla griglia di partenza. Pochi istanti ancora….

8.11 Vettel e Raikkonen stanno cercando di scaldare al meglio le gomme. Saranno 56 i giri da percorrere.

8.10 La Red Bull partirà con le ultra-soft, dunque sarà molto aggressiva nei primi giri e potrebbe fare male con le soft nel finale di gara.

8.10 GIRO DI RICOGNIZIONE!

8.09 Sia Ferrari sia Mercedes partiranno con gomme soft. Faranno solo una sosta?

8.09 Ci siamo. Tra un minuto si parte….

8.08 Spalti affollati a Shanghai.

Time to settle in and get comfy – the 2018 #ChineseGP is moments away! #F1 pic.twitter.com/zGMiyJWCvP — Formula 1 (@F1) April 15, 2018

8.07 Oggi serve una buona partenza da parte di Raikkonen. A Sakhir il finlandese si fece sorprendere da Bottas. Questa volta non può permettersi passi falsi. Marchionne non gradirebbe….

8.06 Eccolo il cielo cinese…

8.04 C’è il sole per modo di dire, in Cina il cielo è sempre “grigio smog”. Comunque non fa caldo, 18 gradi.

8.02 La Ferrrari deve guardarsi le spalle dalla Mercedes. Ma è altrettanto vero che le Frecce d’Argento dovranno fare lo stesso con le Red Bull. Max Verstappen scatterà dalla quinta posizione, potrebbe rivelarsi un pericolo per Hamilton…

8.00 10 minuti al via. Vettel e Raikkonen stanno cercando la concentrazione massima. La partenza sarà il momento chiave della gara.

7.59 Rivediamo la griglia di partenza.

7.57 Inno nazionale cinese.

7.55: Mancano 15′ al via e la tensione sale!

7.51: Vettel, dopo la vittoria di Melbourne e Al Sakhir, conduce le danze con 50 punti, e la pressione adesso è tutta sulla Mercedes, e su Lewis Hamilton, che devono cercare di riconquistare il successo.

7.48: Vetture che si stanno disponendo in griglia. Maurizio Arrivabene, Team Principal Ferrari, è particolarmente teso e ne vedremo delle belle in corsa.

7.42: Rispetto agli scorsi giorni è arrivato il sole a fare capolino tra le nubi. 19°C la temperatura ambiente, è schizzata a 39°C quella della pista.

7.38: “Una monoposto non perde e non guadagna velocità da una sessione all’altra senza un motivo. Sappiamo che la base fondamentale vettura è buona, ma come sappiamo, per sfruttarla è necessario che gli pneumatici lavorino nella ormai nota finestra di temperature in cui rendono al meglio“. Toto Wolff solitamente il sabato non ha incontri con i media, ma i verdetti di Shanghai lo hanno convinto che fosse necessario metterci la faccia e spiegare ai giornalisti presenti i motivi della giornata “no” del team campione del Mondo. “In passato abbiamo sofferto problemi di surriscaldamento – ha confermato Wolff – oggi invece è accaduto il contrario, ed abbiamo sofferto a causa di mancanza di trazione. Abbiamo visto come la Ferrari sia riuscita invece a sfruttare al meglio le gomme, e la loro monoposto sembrava andare su un binario, come accaduto a noi a Melbourne”.

7.34: Nel primo giro della Q3 ho fatto un errore alla Curva 3 e poi anche alla Curva 6″, ha raccontato Vettel al termine delle Qualifiche. “Ho sbagliato a dosare il gas e ho avuto sovrasterzo, quindi sapevo che se nell’ultimo tentativo fossi riuscito a fare un giro pulito mi avrebbe aiutato a fare meglio. Le gomme sono molto sensibili, quindi sapevo che se fossi riuscito a fare un giro migliore, con meno sbavature, il risultato sarebbe stato più competitivo ed è andata proprio così”.

7.31: “Non siamo riusciti a portare le gomme nella finestra giusta”, ha commentato Hamilton, ed in effetti ha sorpreso vedere la Mercedes lasciare i freni fumare vistosamente nei box tra il primo ed il secondo ‘run’ nella speranza che il calore proveniente dai dischi contribuisse a scaldare il cerchio. “Di solito utilizzano un aspiratore per raffreddare – ha commentato un tecnico di una squadra avversaria – oggi avrebbero avuto bisogno di una stufa”. Il problema per la Mercedes è emerso in modo evidente con la mescola ultrasoft, e lo conferma il miglioramento tra la Q2 (disputata con le soft, scelta condivisa dalla Ferrari) alla Q3. Le temperature oggi dovrebbe essere più alte.

7.29: C’è il sole sul circuito di Shanghai, per cui scongiurato il rischio pioggia.

7.27: Il confronto con la Mercedes sarà anche a livello strategico: con le gomme ultrasoft Rosse più performanti mentre con le soft Frecce d’Argento velocissime. Sarà una bella sfida.

7.24: Siete pronti al terzo round del GP della Cina?

7.21: Di seguito la top10:

Here's how the top 10 line up for the #ChineseGP Name your podium 1-2-3! pic.twitter.com/rWneBJ58fu — Formula 1 (@F1) April 14, 2018

7.16: Riviviamo il giro della pole di Sebastian Vettel:

7.12: I valori sembrano essere cambiati dall’inizio del weekend, quando Lewis sembrava tornato in versione “hammer time”. Il gap si è ridotto tra prove libere 1 e 2, ulteriore dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dal box Ferrari, mentre il resto lo ha fatto il freddo. Inaspettatamente, infatti, la Rossa ha ribaltato i valori in pista nella giornata di oggi, quando la temperatura si è abbassata ulteriormente rispetto a venerdì.

7.10: Un risultato importante per la Ferrari. Con la prova odierna il Cavallino ha messo una volta di più in discussione il predominio della Mercedes, che per la prima volta nell’era turbo si vede soffiare la prima casella in griglia per due GP di fila. Valtteri Bottas e Lewis Hamilton sono in seconda fila, con un altro boccone amaro da mandare giù, specie per il britannico, autore a Shanghai delle ultime sei pole position.

7.06: Grande attesa per la parte della gara, alle ore 8.10 italiane: Ferrari in prima fila con Vettel e Raikkonen che puntano al bersaglio grosso.

7.05: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Cina, terzo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno.

FOTOCATTAGNI