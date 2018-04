LIVE F1, GP Azerbaijan 2018 in DIRETTA: risultato e aggiornamenti in tempo reale. Vettel sfida Hamilton

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. Il weekend di Baku arriva al momento clou, quello più atteso: la gara tra le strade della capitale si preannuncia davvero spettacolare, può succedere di tutto su un circuito cittadino caratterizzato da un lunghissimo rettilineo dove è possibile effettuare dei sorpassi importanti.

Sebastian Vettel scatterà dalla pole position per la terza volta consecutiva e va a caccia della terza vittoria stagionale dopo essersi imposto in Australia e in Bahrain. Il tedesco della Ferrari ha incantato durante le qualifiche e proverà a scappare via fin da subito, ormai ha perso gusto a scattare al palo e proverà a imprimere subito il suo passo gara ma accanto a lui scatterà Lewis Hamilton, in crisi in questo avvio di stagione e desideroso di firmare la prima vittoria del 2018: il Campione del Mondo saprà contrastare il suo grande rivale? Ne vedremo delle belle subito allo spegnimento dei semafori.

In lizza per la vittoria anche il buon Valtteri Bottas e le Red Bull di Dani Ricciardo e Max Verstappen che però hanno sofferto in qualifica, proprio come Kimi Raikkonen che a causa dei tanti errori dovrà rimontare dalla sesta posizione: il finlandese della Ferrari scatterà con le ultrasoft e proverà a fare saltare il banco con una strategia particolare.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro con aggiornamenti costanti per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.10. Buon divertimento a tutti.

La griglia di partenza













13.23 Sebastian Vettel scatterà dalla pole position per la terza volta consecutiva: in Ferrari non succedeva addirittura dal 2007 con Felipe Massa! Riuscirà a sfruttare lo scatto al palo come in Bahrain? E’ quello che si aspettano i tifosi della Ferrari.

13.21 Questa è la quarta gara stagionale. Sebastian Vettel ha vinto le prime due in Australia e in Bahrain: a Melbourne ha sfruttato al meglio la virtual safety car per operare il sorpasso su Hamilton ai box, in Sakhir è scattato dalla pole position e ha resistito al rientro di Valtteri Bottas. In Cina, invece, l’incidente tra Gasly e Hurtley ha regalato una gara pazza vinta da Dani Ricciardo mentre Vettel ha chiuso in ottava posizione dopo il contatto con Verstappen.

13.19 Attenzione: Romain Grosjean è stato penalizzato di cinque posizioni per aver sostituito il cambio.

Romain Grosjean est pénalisé de 5 places sur la grille de départ pour un changement de boîte de vitesses. Cela ne changera pas sa position puisqu'il partira de la 20e place. #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/eEjx0LQTbM — Bilal El Hannoufi (@BHannoufi) April 29, 2018

13.17 Intanto cresce l’attesa per la gara che scatterà alle ore 14.10.

13.15 Kimi Raikkonen partirà con le gomme ultra-soft dalla sesta posizione. Dovrà provare a scatenarsi nei primi giri e, magari, inventarsi qualcosa con la strategia. Nel caso (probabile su questa pista…) in cui entri la safety-car, la Ferrari dovrà farsi trovare pronta e, se necessario, provare ad azzardare.

13.13 L’uomo che tutti temono (da tenere alla larga…). Max Verstappen riuscirà a portare a termine una gara senza incidenti?

"Who are you fighting today Max?" Max: "Hopefully everyone ahead!" 💪 The Dutchman starts with his teammate, two Mercedes, and a Ferrari ahead…#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/WZUc0KvfVN — Formula 1 (@F1) April 29, 2018

13.10 Daniel Ricciardo ha vinto a Baku nel 2017. Metterà in scena un’altra rimonta delle sue?

Daniel Ricciardo: "I like street circuits a lot. The challenge is real!" A challenge he rose to in 2017 – can he reach the podium again?#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/zp53X5LMME — Formula 1 (@F1) April 29, 2018

13.08 Lewis Hamilton non è mai andato oltre il quinto posto a Baku. Oggi l’inglese, che partirà dalla seconda posizione, ha tutto per migliorare questa tradizione negativa.

Lewis Hamilton has never scored more than 10 points in Baku Can he break that cycle from P2 on the grid today?#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/dQmpGgQgJx — Formula 1 (@F1) April 29, 2018

13.06 C’è forte vento a Baku. Sebastian Vettel è comunque tranquillo, le condizioni saranno uguali per tutti.

Seb: "The wind is quite intesnse… but it's the same for all of us" Could the blustery conditions cause problems? 🌬️#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/1FYTvjfcPn — Formula 1 (@F1) April 29, 2018

13.05 Buongiorno a tutti. Manca poco più di un’ora al via della gara…

