LIVE F1, GP Azerbaijan 2018 in DIRETTA: prove libere 1 (27 aprile). Risultati e classifica in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. Primi novanta minuti a disposizione dei piloti sul tracciato di Baku: per le strade della capitale andrà in scena il primo atto di questo lungo weekend, determinante per il l’intero campionato. Capiremo chi partirà con i favori del pronostico in vista delle qualifiche e soprattutto della gara.

Lewis Hamilton cerca un pronto riscatto dopo tre gare deludenti: il Campione del Mondo cerca il colpo da maestra per fare la differenza in classifica generale. Sebastian Vettel ha vinto i primi due appuntamenti e punta a disputare un fine settimane importante nel luogo in cui lo scorso anno diede una celeberrima ruotata al britannico. Attenzione anche a Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas, Dani Ricciardo e Max Verstappen: si infiamma il duello tra Ferrari e Mercedes ma con le Red Bull che potranno dire la loro.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00. Buon divertimento a tutti.













Il programma di oggi

