LIVE F1, GP Azerbaijan 2018 in DIRETTA: prove libere 2 (27 aprile). Ricciardo miglior tempo, Red Bull spaventose. Ferrari risponde col passo gara

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Si torna in pista a Baku dopo il primo turno di prove libere svoltosi in mattinata: Valtteri Bottas ha realizzato il miglior tempo precedendo Dani Ricciardo di 35 millesimi e Lewis Hamilton di un secondo.

Le Mercedes hanno dato una risposta importante mentre le Ferrari sono sembrate in grande difficoltà: sono stati effettuati dei lavori di messa a punto sulla vettura di Kimi Raikkonen che ha girato pochissimo mentre Sebastian Vettel ha firmato soltanto il decimo tempo a 2.3 secondi di distacco da leader. Le Rosse sono chiamate a una pronta risposta nei prossimi 90 minuti di test al pari di Max Verstappen che è andato a muro.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.













Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani con prove libere 3 e qualifiche.

Dani Ricciardo chiude con il miglior tempo, Red Bull spaventose in passo gara ma nel finale Max Verstappen ha avuto dei problemi meccanici non meglio precisati. Le Ferrari hanno faticato col giro secco poi Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen si sono riscattati col passo gara. Mercedes non brillanti, Bottas e Hamilton sullo stesso piano, da rivalutare.

CLASSIFICA TEMPI FP2:

16.30 BANDIERA A SCACCHI. Finita la FP2, la Red Bull ha chiuso col brivido.

16.29 PAZZESCO! Problemi con Verstappen che procede lentamente in pista. Rientra ai box lentamente.

16.27 Verstappen continua a spingere in 1:45.6: saranno così forti anche in qualifica e in gara?

16.25 Ultimi cinque minuti per questo turno di prove libere.

In-session pit stop practice! You’ve got to work hard to stay at the top of your game! 💪#AzerbaijanGP 🇦🇿 #DrivenByEachOther pic.twitter.com/r4A9J6155b — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) April 27, 2018

16.23 Ricciardo firma uno spaventoso 1:45.6 con le rosse. Stanno volando.

16.22 RAIKKONEEEEEEEEEEEEEEEN! Grandissimo 1:46.4 con gomma gialla, una mescola meno prestazionale rispetto a quella di Ricciardo e Verstappen. Le Ferrari hanno risposto nel finale! Ottimo passo gara, giro secco da rivedere.

16.21 VETTEEEEEEEEEEEEL! 1:46.7, Seb continua a migliorarsi su questa mescola di gomme, ora è davvero vicino a Ricciardo che però il suo tempo lo ha trovato subito.

16.20 Spaventoso Ricciardo in 1:46.4, tempi spaventosi per questa Red Bull davvero pazzesca. Domineranno il weekend?

16.19 Vettel continua comunque a migliorarsi e ora scende a 1:46.9, il passo gara non è male, sembra essere in linea con le Mercedes.

16.18 Vettel sta girando su gomma rossa, la stessa ora montata da Verstappen. Raikkonen è invece su gomma gialla.

16.17 Vettel gira in 1:47.1, ottimo tempo ma Ricciardo e Verstappen fanno otto decimi meglio: le Red Bull fanno paura.

16.16 Raikkonen si ferma e monta gomme gialle.

16.15 Ultimi quindici minuti del primo turno di prove libere.

16.14 Verstappen continua a spingere sul passo di 1:46.8, andrà seriamente tenuto in considerazione.

16.12 Hamilton replica con un interessante 1:46.9, ottimo passo gara anche per il Campione del Mondo.

16.10 Raikkonen continua a essere costante in 1:47.2, ottimi tempi per il finlandese. Verstappen piazza un interessante 1:46.7: è il miglior tempo del pomeriggio in simulazione gara.

16.08 Oggi comunque le temperature sono basse e questo potrebbe aver rimescolato le carte in regola, soprattutto per la difficoltà di scaldare gli pneumatici sul rettilineo.

16.05 Vettel simula in 1:47.8, il distacco da Ricciardo è importante anche sul passo gara. Segnali poco incoraggianti per il tedesco.

16.03 Ricciardo passa in 1:46.9, buona simulazione di gara: la Red Bull è migliore anche sotto questo punto di vista. In pista anche Vettel, vedremo come risponderà.

16.00 Manca mezzora al termine della FP2. Possiamo già tracciare un bilancio di quanto visto in queste prove libere: Dani Ricciardo scatenato con una grandiosa Red Bull, Mercedes in scia con Bottas e Hamilton sullo stesso piano. Ferrari in grande difficoltà: Raikkonen ha stampato il secondo tempo ma sfruttando la scia di Hamilton, Vettel undicesimo e mai in grado di confezionare un risultato importante.

30 minutes to go in #FP2, race pace simulations about to start #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ccfRLOyHGH — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) April 27, 2018

15.57 Sebastian Vettel inizia la simulazione gara, incominciare con un alto 1:48.1.

15.55 In questo momento non si registrano miglioramenti nella classifica dei tempi. I piloti ora cercheranno di simulare il passo gara.

15.52 Al momento non si sta migliorando nessuno in pista. Ricciardo guida sempre in 1:42.783 con 69 millesimi di vantaggio su Raikkonen, a 116 millesimi Verstappen mentre Bottas e Hamilton inseguono a 8 decimi. Vettel undicesimo a 1.4 secondi dal leader.

15.48 Raikkonen sta dando dei segnali importanti mentre Vettel è in grandissima difficoltà ed è ancora fermo ai box.

15.46 Ricciardo lima ancora qualcosina al suo tempo e abbassa a 1:42.795, Raikkonen secondo a 69 millesimi. Vettel non riesce a migliorarsi, è undiceimo a 1.4 secondi da Ricciardo.

15.45 Siamo a metà del secondo turno di prove libere.

15.43 RAIKKONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNN! Secondooooooooooooooooooooooo! 1:42.864, 48 millesimi da Ricciardo. Non inganni la prestazione però: il finlandese ha preso tutta la scia di Hamilton sul lungo rettilineo.

15.42 Ricciardo indemoniato, scende sotto il muro di 1’43”: strepitoso 1:42.816, nel settore centrale è imprendibile.

15.39 Hamilton paga sei decimi di distacco da Bottas! A parità di mescola. Le Red Bull sono inarrivabili.

15.37 Pazzesca prestazione di Dani Ricciardo che monta le ultrasoft e spara un superlativo 1:43.017! Mezzo secondo meglio di Bottas a parità di gomma! Incredibile Red Bull.

15.34 Il punto della situazione. Ricciardo in testa con 1:43.512, 6 centesimi su Valtteri Bottas poi Sainz a tre decimi, Hamilton e Verstappen a 4 decimi Vettel sesto a 6 decimi da Ricciardo, Raikkonen nono a otto decimi.

15.32 Vettel quarto a 6 decimi da Ricciardo: il tedesco ha montato l’ultrasoft, l’australiano aveva utilizzato le rosse. C’è ancora troppa differenza.

15.30 Bottas si migliora ma si ferma a 58 millesimi da Ricciardo.

15.27 Ricciardo si è migliorato ancora e ha piazzato un notevole 1:43.512, mezzo secondo meglio di Valtteri Bottas che ha subito piazzato il tempo con un decimo di margine nei confronti di Lewis Hamilton.

15.27 Purtroppo era solo uno squillo di tromba per la Ferrari visto che Raikkonen ora è scivolato in uinta posizione e Vettel è decimo.

15.23 FINALMENTEEEEEEEEEEEEE! La risposta della Ferrari. Raikkonen quarto in 1:44.333, due decimi peggio di Hamilton e quattro in più di Ricciardo.

15.22 Verstappen torna in pista. Vettel e Raikkonen faticano a trovare il bandolo della matassa anche se sembrano gradire il grip.

15.21 Pazzesca risposta di Lewis Hamilton: 1:44.196 a due decimi da Ricciardo.

15.20 Raikkonen con le soft è undicesimo in 1:45.475. Troppa difficoltà per la Ferrari.

15.18 Intanto la risposta di Sebastian Vettel, quinto in 1:45.232: è solo un decimo peggio di Hamilton ma Ricciardo è indemoniato.

15.18 Hamilton terzo su gomma gialla, paga 1.1 di ritardo da Ricciardo, mezzo decimo peggio di Grosjean.

15.17 Hamilton in pista in questo momento.

15.16 Intanto Verstappen è ancora giù dalla macchina. I suoi uomini stanno ancora lavorando per cercare di riparare il danno della mattinata.

15.15 Non stanno mancando le sorprese in questo avvio di sessione.

FASTEST SECTORS (10/90 MINS) Not the usual suspects in the early stages of FP2#F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/FBH0ZTz9eB — Formula 1 (@F1) April 27, 2018

15.14 Indemoniato Dani Ricciardo su gomma rossa! Superlativo 1:43.947 per l’australiano della Red Bull. Raikkonen dodicesimo a 2.7 secondi, Vettel settimoa 1.8.

15.11 Non ci siamo. Sebastian Vettel paga mezzo secondo di distacco da Magnussen.

15.10 Kevin Magnussen miglior tempo in 1:45.258 su gomme rosse.

15.10 Hartley risponde prontamente in 1:45.383.

15.10 Miglior tempo di Leclerc in 1:45.758.

15.09 Altro lungo di Vettel, Seb fatica a trovare il giusto feeling con il tracciato di Baku.

15.08 Raikkonen scende in pista dopo i problemi avuti in mattinata.

15.07 Fernando Alonso balza in testa alla classifica dei tempi in 1:46.093.

15.07 Migliro tempo di Hartley: 1:46.358, due decimi meglio di Magnussen.

15.07 Vettel è andato lungo, pronto testacoda per ripartire.

15.06 Hamilton arriva ora di corsa ai box. Dov’era finito?

15.05 Leclerc lo abbassa subito in 1:46.703. Vettel si sta lanciando.

15.04 Sainz firma il primo tempo della FP2: 1:48.433.

15.03 Sebastian Vettel scende in pista.

15.02 Semaforo verde ma per il momento solo Sainz e Leclerc sono in pista. I piloti avranno a disposizione 90 minuti.

🚥 GREEN LIGHT Another 90 minutes of practice action coming your way 👊#F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/Sj0SvSXlL7 — Formula 1 (@F1) April 27, 2018

15.01 Tutto pronto le box Ferrari dopo una problematica prima sessione di libere.

15.00 INIZIA LA FP2. SEMAFORO VERDE.

14.55 La temperatura si è abbassata di dieci gradi rispetto alla mattina e il cielo è nuvoloso su Baku.

Cloud cover, and a 10°C temperature drop since the morning session ☁️ FP2 gets going underway shortly#F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/odyUzct398 — Formula 1 (@F1) April 27, 2018

14.52 Grandissime difficoltà da parte della Ferrari che ha girato poco con Sebastian Vettel e che è rimasta ferma a lungo con Kimi Raikkonen sulla cuai macchina è stato cambiato il setup.

14.50 Lewis Hamilton ha pagato un secondo di distacco dal compagno di squadra e proverà a risalire la china.

14.48 Valtteri Bottas ha siglato il miglior tempo nel primo turno di prove libere e vuole replicarsi ma attenzione a Daniel Ricciardo.

14.45 Buongiorno a tutti. Alle 15.00 inizierà la FP2 del GP di Azerbaijan, quarta tappa del Mondiale F1.

