Lazio-Salisburgo: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo dei quarti di Europa League

Questa sera (giovedì 5 aprile) alle ore 21.05, lo stadio Olimpico sarà teatro dell’andata dei quarti di finale di Europa League 2017-2018 tra Lazio e Salisburgo.

La formazione di Simone Inzaghi è l’ultima italiana in corsa per il successo finale. Fino ad ora, il percorso in Europa dell’Aquila è stato decisamente positivo: prima nel girone di qualificazione davanti al Nizza di Mario Balotelli e vittorie contro Steaua Bucarest e Dinamo Kiev nei sedicesimi ed ottavi di finale con l’ultimo successo in trasferta, in Ucraina, degno di nota.

Per quanto concerne il club di proprietà Red Bull, si è imposto nel proprio girone davanti al Marsiglia per poi eliminare a sorpresa gli spagnoli della Real Sociedad e sopratutto i tedeschi del Borussia Dortmund, provenienti dalla Champions League. Pertanto dei risultati considerevoli che fanno della formazione allenata da Marco Rose una mina vagante.

Come vederla in tv?

Lazio-Salisburgo sarà visibile in diretta esclusiva su Sky, precisamente su Sky Sport 1, mentre su TV8 verrà trasmessa insieme alle altre tre gare previste in Diretta Europa League. In ogni caso il match potrà essere visto in streaming su Sky Go grazie a tablet, smartphone e laptop. Sarà possibile seguire l’incontro anche attraverso la DIRETTA LIVE testuale di OASport.

Orario ed inizio dell’incontro

Andata, giovedì 5 aprile

ore 21.05 Lazio-Salisburgo – Diretta tv su Sky Sport 1, Diretta Streaming su Sky Go e DIRETTA LIVE testuale su OASport













Foto: Gianfranco Carozza