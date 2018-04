Hockey su ghiaccio, Alps League 2018: il Renon passa all’overtime e pareggia i conti. La finale è sull’1-1

La finale dell’Alps League di hockey è sull’1-1. A Collalbo, nel secondo episodio della serie, Renon ha battuto Asiago all’overtime, 3-2, pareggiando i conti al termine di una gara incerta e combattuta dall’inizio alla fine. Gara-3 è in programma venerdì sera.

Sono stati i padroni di casa a dettare il ritmo del gioco, consapevoli che una sconfitta avrebbe significato vedere allontanarsi il titolo. Al primo powerplay, infatti, il Rittner Buam è stato letale, andando in gol con Thomas Spinell. Il raddoppio è arrivato invece ad inizio secondo drittel con Alex Frei. Asiago, però, non ha mollato e ad andare in gol è stato Anthony Bardaro, fresco vincitore del titolo di MVP, colpendo in superiorità.

Renon ha quindi eretto un fortino davanti alla propria porta, ma a 51″ dalla fine il muro è crollato, con Anthony Nigro a segno con il sesto uomo di movimento sul ghiaccio. All’overtime, però, la partita si è decisa alla prima superiorità. Enrico Miglioranzi è finito in panca puniti e a punire gli ospiti è stato Oscar Ahlströhm, firmando il gol che riporta la serie ad Asiago sull’1-1.

La finale della Alps League

Renon – Asiago 3-2 (OT) (serie in parità, 1-1)













Foto: pagina Facebook Rittner Buam