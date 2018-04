Italia-Spagna, Europa Cup 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Gli aggiornamenti in tempo reale

Ormai ci siamo, mancano poco più di dieci ore: oggi, alle 17.30 l’Italia inizia la propria avventura nella Super Final dell’Europa Cup di pallanuoto maschile. Prima squadra avversaria degli azzurri sarà la Spagna, in un girone che comprende anche Ungheria e Grecia, che scenderanno in acqua appena prima del Settebello.

Gli azzurri, dopo il raduno di Trieste, località dove la nazionale italiana di pallanuoto ha rifinito la preparazione, sono giunti ieri a Rijeka, dove, dopo le prime tre giornate dedicate alla fase a gironi, domenica ci sarà spazio per le finali. Venerdì gli azzurri incroceranno i magiari, sabato gli ellenici.

Tutte le partite dell’Italia, compresa una delle quattro finali, saranno visibili in diretta tv su RaiSport+HD, mentre la LEN trasmetterà in streaming tutte le sfide sul proprio sito internet, inoltre, come accaduto per la prima fase, OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale dei match che riguarderanno il Settebello.

Di seguito il programma completo

1a giornata Super Final Europa Cup (5 aprile)

Gruppo A

ORE 17.30 ITALIA-SPAGNA

diretta tv su RaiSport+HD

diretta streaming su len.tv

diretta live testuale su OA Sport













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Enrico Spada

roberto.santangelo@oasport.it