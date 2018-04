Softball: le convocate dell’Italia per le European Pro Series 2018

Tutto pronto per le WBSC European Pro Series di Softball che vedranno impegnata la nazionale italiana: le azzurre affronteranno le USSSA Pride. Ha diramato oggi le convocazioni per l’evento il CT Enrico Obletter: poche variazioni rispetto alla recente Asia Pacific Cup. Da segnalare però il ritorno in azzurro di Valeria Bortolomai. Andiamo a scoprire tutte le convocate.

1 Bortolomai Valeria 17 C R R 12/03/1989 Bussolengo 2 Brandi Priscilla 28 I R R 02/01/1993 Cali Roma/Pianoro 3 Cacciamani Ilaria 7 P R R 18/03/1994 Forlì 4 Cecchetti Greta 18 P R R 24/03/1989 Bollate 5 Cecchetti Lara 11 I R R 19/03/1993 Bollate 6 Chiesa Elena 12 C R R 07/07/1993 Crocetta/Collecchio 7 Collina Ambra 9 I L L 17/08/1987 Bussolengo 8 Comar Veronica 2 P R R 05/09/1995 Staranzano/Bussolengo 9 Gasparotto Marta 19 I R R 26/11/1996 Staranzano/Bussolengo 10 Longhi Giulia 14 I R R 17/01/1993 Cali Roma/Bussolengo 11 Marrone Fabrizia 4 O L L 10/10/1996 Bussolengo 12 Nicolini Alice 5 P R L 02/08/1995 Saronno 13 Refrontolotto Silvia 16 O R R 10/01/1990 Dynos Verona/Bussolengo 14 Ricchi Beatrice 23 O R R 16/10/1993 Forlì 15 Ronchetti Alice 1 P R R 27/04/1991 Milano ’46/Pianoro 16 Rotondo Alessandra 3 C/I L R 04/02/2000 Saronno 17 Vigna Laura 21 O L L 24/01/1999 La Loggia/Bussolengo Staff Last Name: Given Name: Position: 1 Obletter Enrico Manager 2 Pizzolini Federico Coach 3 Soldi Roberta Coach













Foto: Pier Colombo