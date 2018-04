Lazio-Salisburgo in tv, come vederla in tv? C’è la diretta in chiaro o solo in pay per view? Orario e programma completo

Ricomincia il cammino delle Lazio in Europa League. La squadra di Simone Inzaghi dovrà affrontare il Salisburgo nei quarti di finale. I biancocelesti ospiteranno all’Olimpico gli austriaci nella gara di andata e potranno sfruttare il fattore campo e la maggiore qualità dei propri giocatori per cercare di ipotecare subito il passaggio del turno. Lazio che partirà quindi favorita, ma attenzione a non sottovalutare la formazione di Marco Rose, che ha già messo in difficoltà squadre di livello. Lazio-Salisburgo si giocherà giovedì 5 aprile allo Stadio Olimpico con calcio d’inizio alle 21.05. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8, su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Andata quarti di finale Europa League

Giovedì 5 aprile

Lazio-Salisburgo, Stadio Olimpico, ore 21.05

Foto: Carozza