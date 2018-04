Pallanuoto, Final Eight Europa Cup 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Oggi il Settebello si raduna a Trieste: la nazionale italiana di pallanuoto si appresta a rifinire la preparazione in vista della partenza per Rijeka, in Croazia, dove da giovedì avrà inizio la Super Final di Europa Cup 2018. Dopo le prime tre giornate dedicate alla fase a gironi, domenica spazio alle finali.

Al momento non vi sono informazioni sulla copertura televisiva dell’evento, ma di certo la LEN trasmetterà in streaming tutte le sfide sul proprio sito internet, mentre, come accaduto per la prima fase, OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale delle sfide che riguarderanno il Settebello.

Di seguito il calendario della Super Final

1a giornata (5 aprile)

Gruppo A

ORE 16.00 UNGHERIA-GRECIA

ORE 17.30 ITALIA-SPAGNA

Gruppo B

ORE 20.30 SERBIA-MONTENEGRO

ORE 19.00 FRANCIA-CROAZIA



2a giornata (6 aprile)

Gruppo A

ORE 16.00 UNGHERIA-ITALIA

ORE 20.30 SPAGNA-GRECIA

Gruppo B

ORE 19.00 SERBIA-FRANCIA

ORE 17.30 CROAZIA-MONTENEGRO

3a giornata (7 aprile)

Gruppo A

ORE 20.30 UNGHERIA-SPAGNA

ORE 16.00 ITALIA-GRECIA

Gruppo B

ORE 19.00 SERBIA-CROAZIA

ORE 17.30 FRANCIA-MONTENEGRO

Finali (8 aprile)

ORE 16.00 FINALE 7°POSTO

ORE 17.30 FINALE 5° POSTO

ORE 19.00 FINALE 3° POSTO

ORE 20.30 FINALE 1° POSTO













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Enrico Spada

roberto.santangelo@oasport.it