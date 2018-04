Karate, Premier League Rabat 2018: l’Italia non brilla nella prima giornata, nessun azzurro in lotta per il podio

Si è aperta oggi a Rabat (Marocco) la quarta tappa stagionale della Premier League di karate. Questa prima giornata di gare non ha regalato particolari gioie all’Italia, visto che nessuno degli azzurri impegnati sarà in lotta per il podio. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni.

Partiamo dal kata femminile, dove Sara Battaglia si ferma ai piedi del podio. L’atleta delle Fiamme Oro è riuscita a superare brillantemente le prime tre avversarie raggiungendo la finale di pool, dove è stata però sconfitta nettamente per 5-0 dalla rappresentante di Hong Kong Lau Mo Sheung Grace. Battaglia è così approdata ai ripescaggi, dove si arresa per 3-2 alla spagnola Escudero nella sfida che assegnava il pass per la finale per il terzo posto. Per quanto riguarda le altre azzurre, buona prova di Terryana D’Onofrio e Lisa Pivi che raggiungono il terzo turno, dove vengono eliminate dalle spagnole Martin e Rodriguez per 5-0. Stop al secondo turno per Sara Soldano, sconfitta 4-1 dalla turca Eltemur, mentre Viviana Bottaro e Michela Pezzetti si sono fermate al primo match di giornata con le spagnole Roy (4-1) ed Escudero (5-0).

Passiamo quindi al kumite maschile. Nella categoria -60 kg il cammino di Samuele Marchese si ferma in finale di pool, dove viene sconfitto per 5-2 dal tunisino Azzouzi, che nel primo turno aveva eliminato anche l’altro azzurra in gara, Mattia Pampaloni, per 2-1. Nei -67 kg Francesco D’Onofrio viene sconfitto di misura al terzo turno (1-0) dall’egiziano Hanafy. Il passaggio in finale di quest’ultimo permette a D’Onofrio di accedere ai ripescaggi, dove viene però subito sconfitto dall’azero Hasanov (3-3). Stop invece al secondo turno per Lorenzo Milani, sconfitto 2-0 dal kazako Muratov. Infine nei -75 kg Andrea Minardi viene sconfitto al secondo incontro dal turco Eltemur per 1-0.

Foto: Fijlkam