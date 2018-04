Juventus-Real Madrid, l’arbitro della partita e i precedenti con i bianconeri

Sarà Cuneyt Çakır, turco, l’arbitro di Juventus-Real Madrid. Il fischietto del Bosforo dirigerà la gara d’andata dei quarti di finale della Champions League all’Allianz Stadium coadiuvato da Bahattin Duran e Tarik Ongun. Gli addizionali saranno Huseyin Gocek e Baris Simsek, il quarto uomo invece sarà Mustafa Eyisoy.

41 anni, internazionale dal 2006, nel 2014 ha diretto la semifinale mondiale tra Argentina e Olanda terminata ai rigori in favore della Seleccion, Quattro i precedenti per i bianconeri: due vittorie e due sconfitte. Tra i successi vi sono il 2-1 contro gli austriaci dello Sturm Graz in Europa League nel 2010 e il perentorio 3-0 contro il Chelsea nella fase a gironi di Champions League 2012-2013 mentre tra i ko il confronto con il Benfica (2-1), nella semifinale d’andata dell’Europa League 2013-2014, e la Finale di Champions a Berlino, il 6 giugno 2015, persa contro il Barcellona 3-1. Un match nel quale l’arbitraggio del turco fu aspramente criticato dalla Vecchia Signora per via di un fallo non ravvisato di Dani Alves su Paul Pogba in area.

In generale Çakır non ha un ottimo “ruolino di marcia” guardando ai match con le italiane. Basti pensare a Bayern Monaco-Roma 3-0 e Athletic Bilbao-Napoli 3-1 oltre a Roma-Fiorentina 0-3. Vedremo, dunque, se questa sera i bianconeri saranno più forti anche della tradizione poco favorevole con il direttore di gara. In casa Real, invece, otto i precedenti con 4 vittorie, due pareggi e due sconfitte.













Foto: profilo twitter Champions League