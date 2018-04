Basket femminile, Cecilia Zandalasini: “Vincere con Schio sarà un sfida stimolante. Sono fiduciosa pensando alla Nazionale”

Parlare di Cecilia Zandalasini, talento sbrilluccicante del basket femminile italiano, in termini di personaggio sportivo e mediatico non è certo esagerato. Le presenze televisive, oltre alla prestazioni in campo con la Nazionale italiana agli Europei in Repubblica Ceca e la militanza nella WNBA tra le fila di Minnesota (squadra vincitrice dell’ultimo campionato negli States), hanno reso la figura della giovane cestista nostrana ancor più iconica.

Tuttavia, ora alla corte del Familia Schio, che l’ha adottata in Italia e con cui ha vinto la Coppa Italia a febbraio, l’obiettivo è lo Scudetto: “Sarà una sfida stimolante. Venezia l’avversaria più forte, una squadra tosta che dipende tanto dalla luna di Williams, la punta di diamante in attacco – ha sottolineato l’azzurra, intervistata dalla Gazzetta dello Sport – Bisogna gestire bene la difesa su di lei. A patto di arrivarci, perché noi potremmo incontrarle solo in finale”.

Una stagione che l’ha vista tornare un po’ in sordina in Italia dopo l’esperienza americana: “Ero stanca, forse più mentalmente che fisicamente. E’ stato uno scombussolamento forte della mia vita ma non nego che la notorietà, a piccole dosi, mi piaccia. Mi ha dato grande soddisfazione il documentario di SkySport”, ha ammesso Cecilia.

E sugli obiettivi futuri con Schio, la Nazionale italiana ed in WNBA, la talentuosa giocatrice del Bel Paese ha precisato: “Per poter competere in Eurolega serve un budgest superiore. E’ quello il fattore discriminante. Negli States spero di ritagliarmi spazi maggiori anche se non sarà facile mentre, pensando alla maglia azzurra, la vittoria in Svezia ci ha caricate molto e ora siamo fiduciose“.













Credit: Ciamillo