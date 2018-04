Liverpool-Manchester City, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Il sorteggio ha voluto un derby inglese nei quarti di finale della Champions League di calcio: il primo atto della doppia sfida tra Liverpool e Manchester City si terrà mercoledì 4 aprile alle ore 20.45 ad Anfield Road, casa dei Reds. I Citizens partono però con tutti i favori del pronostico.

La partita sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Calcio 2 e sarà visibile anche in streaming su Premium Play, mentre come per tutti i quarti di finale di questa edizione di Champions League, OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale. Di seguito il programma completo della sfida.

Programma

Mercoledì 4 aprile, ore 20.45

Liverpool-Manchester City

in diretta tv su Premium Calcio 2

in streaming su Premium Play

in diretta live testuale su OA Sport

Alcuni problemi di formazione da ambo le parti: per i Reds Klopp sarà costretto a rinunciare ad Emre Can in mezzo al campo, che sarà rimpiazzato da Milner, mentre per i Citizens Guardiola dovrà costruire il reparto avanzato della formazione senza Aguero, che verrà sostituito da Jesus.Di seguito le probabili formazioni dell’incontro.

Probabili formazioni

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Salah, Firmino, Manè. All.: Klopp.

Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Kompany, Danilo; de Bruyne, Gundogan, Silva; Sterling, Jesus, Sané. All.: Guardiola.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Twitter Manchester City

roberto.santangelo@oasport.it