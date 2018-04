Juventus-Real Madrid, come vederla gratis e in chiaro. C’è un nuovo canale su Mediaset. L’orario e il palinsesto

Martedì 3 aprile si giocherà Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018. All’Allianz Stadium andrà in scena una grande classica del calcio europeo, una super sfida sempre affascinante e appassionante, decisiva per l’ingresso tra le quattro grandi del Vecchio Continente. I bianconeri partiranno sfavoriti contro le merengues in quello che è il remake della Finale della passata stagione: da una parte la corazzata di Cristiano Ronaldo e compagni, dall’altra la formazione di Max Allegri che cerca l’impresa di fronte al proprio pubblico.

Buffon e compagni puntano a un risultato importante per affrontare in maniera più tranquilla il ritorno al Santiago Bernabeu e puntare seriamente alla qualificazione alle semifinali. Serviranno i gol di Dybala e Higuain, ovviamente fa paura la classe di Cristiano Ronaldo.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa gratis e in chiaro su Canale 20 (nuova rete free di Mediaset, disponibile sul tasto 20 del telecomando alle vecchie frequenze di Rete Capri), in diretta tv su Mediaset Premium (a pagamento), in diretta streaming su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 3 APRILE:

20.45 Juventus-Real Madrid

JUVENTUS-REAL MADRID: DOVE GUARDARE LA PARTITA IN DIRETTA TV. LA NOVITA’ DI CANALE 20

Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio, sarà trasmesso eccezionalmente in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 20. Si tratta di un’assoluta novità: le vecchie frequenze di Rete Capri sono state acquistate da Mediaset che ha deciso di fare debuttare le nuova rete ospitando l’attesissimo big match. Vi basterà sintonizzarvi sul tasto 20 del vostro telecomando per gustarvi la partita senza spendere nulla.

Naturalmente tutti gli abbonati avranno la possibilità di guardare l’incontro in diretta tv su Mediaset Premium. Prevista la diretta streaming su Premium Play, DIRETTA LIVE scritta su OASport.













(foto profilo Twitter UEFA Euro 2016)