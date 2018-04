Volley, Playoff Scudetto: Trento-Perugia, gara2 di semifinale. Data, programma, orario d’inizio e tv: come seguire la partita

Oggi domenica 1° aprile si giocherà Trento-Perugia, gara2 delle semifinali dei Playoff Scudetto di volley maschile. Si torna in campo a tre giorni di distanza dal successo dei Block Devils al PalaEvangelisti ma questa volta i dolomitici cercheranno il colpaccio di fronte al proprio pubblico: Filippo Lanza e compagni hanno fatto capire di potersela giocare alla pari contro la corazzata di Lorenzo Bernardi e hanno tutte le carte in regola per impensierire gli umbri contro cui però hanno perso i cinque precedenti stagionali. Ivan Zaytsev e compagni proveranno subito a involarsi sul 2-0 per compiere un passo importante verso l’atto conclusivo e avvicinare quel tricolore mai vinto.

Si preannuncia una domenica di Pasqua di grande passione con tante stelle in campo. Lo Zar e Atanasijevic guideranno Perugia affiancati da Berger, Podrascanin, Anzani, De Cecco e Colaci mentre Trento si affiderà soprattutto a Lanza, Simone Giannelli e Uros Kovacevic in attesa del miglior Luca Vettori.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Trento-Perugia, gara2 delle semifinali dei Playoff Scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Lega Volley Channel e in DIRETTA LIVE scritta su OASport, non è prevista la diretta tv.

DOMENICA 1° APRILE:

18.00 Diatec Trentino vs Sir Safety Conad Perugia















(foto Valerio Origo)