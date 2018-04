Sollevamento pesi, Europei 2018: programma, orari e tv di domenica 1° aprile. Tutti gli italiani in gara

Oggi domenica 1° aprile si concludono gli Europei 2018 di sollevamento pesi. A Bucarest (Romania) si assegneranno tre titoli: la +90kg femminile, i 105kg maschile e i pesi massimi maschili. Non ci sono italiani in gara.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di sabato 1° aprile agli Europei 2018 di sollevamento pesi. Le gare (gruppi A) saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (a Bucarest sono un’ora avanti rispetto a noi).

DOMENICA 1° APRILE:

10.00 105kg (maschile) – Gruppo A

12.00 +105kg (maschile) – Gruppo B

15.00 +90kg (femminile) – Gruppo A

17.30 +105kg (maschile) – Gruppo A