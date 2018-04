Judo, Grand Prix Antalya 2018: Rosetta e Marchiò fuori al primo turno, Italia senza podi in Turchia. Giovanni Zaraca trionfa a Berlino nell’European Cadet Cup

Si chiude senza podi italiani il Grand Prix 2018 di Antalya, che ha avuto luogo in Turchia tra venerdì 6 e domenica 8 aprile. Melora Rosetta ed Elisa Marchiò non sono riuscite a superare il primo turno e a lottare per il podio, lasciando l’Italia a bocca asciutta al termine dell’ultimo Grand Prix che precede gli Europei 2018, in programma a Tel Aviv tra il 26 e il 29 aprile.

Melora Rosetta ha ceduto al primo turno della categoria -78 kg contro la russa Gimaletdinova, che ha poi vinto la pool, salvo ritrovarsi fuori dal podio nel torneo vinto dalla kosovara Kuka, che ha sconfitto in finale l’ucraina Turchyn. Fuori al primo incontro anche Elisa Marchiò, sconfitta nella categoria +78 kg dalla turca Akbulut, che ha poi vinto il torneo battendo in finale la bosniaca Ceric.

Le nazioni orientali fanno la differenza, infine, nelle tre categorie maschili in programma. Ustopiriyon, atleta del Tagikistan, ha prevalso nella finale dei -90 kg contro il serbo Majdov, mentre l’azero Kotsoiev ha superato il russo Adamian nell’ultimo atto dei -100 kg e il russo Tasoev si è imposto nella categoria pesante +100 kg contro l’iraniano Mahjoub.

Italia sugli scudi, invece, nell’European Cadet Cup 2018 di Berlino, dove Giovanni Zaraca si è imposto nella categoria -73 kg, battendo in successione il belga Van Den Herrewegen, il britannico Quigley, l’ungherese Toth, l’olandese Heg ed in finale un altro olandese, Karamat Ali, e salendo così sul gradino più alto del podio.

Ottima anche la prova di Martina Lanini, terza nella categoria -63 kg. L’azzurra ha sconfitto la tedesca Beyersdorf e la svedese Andersson, cedendo poi il passo contro la tunisina Khilifi e finendo ai ripescaggi, dove ha superato le olandesi Schneider e Nalbat e si è assicurata la terza piazza contro la belga Corrao. Per l’Italia, dunque arrivano segnali incoraggianti dalle nuove leve, in attesa di buone notizie anche dai Senior, che presto torneranno con la squadra al completo in vista degli Europei di Tel Aviv.













Foto: Fijlkam