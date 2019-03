Judo, Grand Prix Marrakech 2019: Domenico Di Guida supera due turni ma cede agli ottavi nei -90 kg, male le altre azzurre

Il Grand Prix di Marrakech 2019 di judo si è chiuso quest’oggi con un’ultima giornata dedicata alle categorie pesanti del programma in cui nessun azzurro è riuscito ad accedere al Final Block del pomeriggio. La selezione tricolore chiude così la manifestazione senza podi e con quattro piazzamenti tra il quinto e il settimo posto.

Nei -90 kg il recente vincitore dell’European Open di Roma Domenico Di Guida ha disputato un buon torneo, superando agevolmente i primi due turni contro il canadese Louis Krieber Gagnon (waza-ari e poi ippon) e lo sloveno Narsej Lackovic (waza-ari) per poi cedere il passo al temibile dominicano Robert Florentino agli ottavi per ippon dopo poco più di 2′ di incontro. Al femminile le tre azzurre impegnate oggi non hanno brillato, collezionando in totale quattro sconfitte ed una singola vittoria, ottenuta con grande autorità da Linda Politi all’esordio nei -78 kg con la modesta padrona di casa marocchina Oumaima Arziqi. Al secondo turno la nostra portacolori si è dovuta arrendere ad un’atleta di rango superiore come l’austriaca Bernadette Graf, quarta testa di serie del tabellone e n.18 al mondo (reduce dal terzo posto nel Grand Slam di Dusseldorf), che si è imposta per ippon dopo appena 1’40” di lotta.

L’altra judoka italiana in gara nei -78 kg, Melora Rosetta, è stata sconfitta al primo turno per squalifica (tre shido) contro l’interessante giovane portoghese Yahima Ramirez, campionessa continentale e bronzo iridato juniores in carica. Doppia eliminazione azzurra al primo turno nei +78 kg per Elisa Marchiò ed Eleonora Geri, estromesse dal torneo rispettivamente da due avversarie di grande spessore come la lituana Sandra Jablonskyte e la turca Kayra Sayit (trionfatrice al termine del torneo).

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Prix Marrakech 2019 di judo:

-78 kg F

1 Wagner (Ger)

2 Kuka (Kos)

3 Sampaio (Por) e Malzahn (Ger)

+78 kg F

1 Sayit (Tur)

2 Savelkouls (Ned)

3 Mballa Atangana (Cmr) e Cheikh Rouhou (Tun)

-90 kg M

1 Majdov (Srb)

2 Trippel (Ger)

3 Nhabali (Ukr) e Florentino (Cub)

-100 kg M

1 Fletcher (Irl)

2 Nikiforov (Bel)

3 Ozcicek-Takagi (Aus) e Khurramov (Uzb)

+100 kg M

1 Heinle (Ger)

2 Kazhybayev (Kaz)

3 Kolesnyk (Ukr) e Rakhimov (Tjk)

Foto: IJF