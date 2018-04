Judo, European Cadet Cup 2018: Veronica Toniolo vince a Tula, terzo posto per Silvia Drago, Carlotta Avanzato e Silvia Scotto

Grande prova delle azzurre a Tula, dove è in corso l’European Cadet Cup 2018, torneo che ingloba ben 315 atleti in rappresentanza di 19 nazioni. L’Italia è rimasta dietro soltanto ai padroni di casa della Russia come numero di medaglie al termine della prima giornata del torneo.

A farla da padrona è stata Veronica Toniolo, che nella categoria -52 kg è riuscita a portare a casa la vittoria, superando avversarie decisamente accreditate e salendo sul gradino più alto del podio.

Ottima anche la prova di Carlotta Avanzato e Assunta Scotto, entrambe terze nella categoria -48 kg, mentre Silvia Drago è salita a sua volta sul terzo gradino del podio nella categoria -44 kg.

“La competizione quest’anno è stata di livello superiore rispetto al 2017. – spiega il maestro Sandro Piccirillo, come si legge su www.fijlkam.it – Veronica Toniolo con autorevolezza ha vinto tutti gli incontri prima del limite e ha prevalso in finale senza grandi difficoltà, nonostante sia al primo anno tra i cadetti. Anche le altre tre ragazze a podio hanno combattuto molto bene. Le ragazze hanno conquistato ben 5 finali e i podi sono stati 4 soltanto perché una finale è stata combattuta tra due italiane”.

Federica Silveri, intanto, è incappata in uno shime waza fortuito ed è stata eliminata anzitempo, mentre Chiara Zuccaro ha ottenuto un ottimo quinto posto, testimonianza evidente di una squadra di grande spessore in prospettiva futura.













Foto: Fijlkam