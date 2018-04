Lazio-Salisburgo, le probabili formazioni: ballottaggio tra Luis Alberto e Felipe Anderson alle spalle di Immobile

Vincere all’Olimpico per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali dell’Europa League 2017-2018. La Lazio affronterà il Salisburgo stasera, giovedì 5 aprile, nel match di andata dei quarti di finale con l’obiettivo di blindare il pass per entrare tra le migliori quattro del torneo. I biancocelesti finora hanno sofferto all’andata per poi scatenarsi al ritorno, ma stavolta proveranno a piazzare la stoccata sin dalla prima partita per evitare insidie in Austria.

Inzaghi si affiderà al classico 3-5-1-1 con Luiz Felipe, De Vrij e Radu davanti a Strakosha e con Lucas Leiva in cabina di regia, affiancato da Parolo e Milinkovic-Savic nel ruolo di mezz’ali. Marusic e Lulic saranno i due esterni, mentre Luis Alberto e Felipe Anderson si giocheranno fino in fondo una maglia da titolare alle spalle dell’unica punta Immobile.

Rose, tecnico del Salisburgo, punterà invece su un solido 4-4-2 con Walke tra i pali, Caleta-Car e Ramalho al centro della difesa, Lainer e Ulmer sulle corsie laterali. Berisha e Samassekou saranno i due mediani con gli esterni di centrocampo Haldara e Schlager, a cui è affidato il compito di ispirare la coppia d’attacco formata da Dabbur e Minamino.

Di seguito, le probabili formazioni del match tra Lazio e Salisburgo:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All.: Inzaghi.

SALISBURGO (4-4-2): Walke; Lainer, Caleta-Car, Ramalho, Ulmer; Haldara, Berisha, Samassekou, Schlager; Dabbur, Minamino. All.: Rose.













Foto di Gianfranco Carrozza