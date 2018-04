Italia-Serbia, Europa Cup 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Gli aggiornamenti in tempo reale

Oggi il Settebello si gioca il podio: alle 19.00 l’Italia termina la propria avventura nella Super Final dell’Europa Cup di pallanuoto maschile. Tra gli azzurri ed un posto sul podio ci sarà la Serbia, che è giunta seconda nel girone B alle spalle della Croazia. La nazionale italiana è giunta a pari punti con la Spagna ma ha perso lo scontro diretto, finendo così alle spalle degli iberici.

Gli azzurri, infatti, possono recriminare proprio su quell’unico passaggio a vuoto fatto registrare all’esordio. Le successive affermazioni su Ungheria prima e Grecia poi, hanno portato i ragazzi del CT Sandro Campagna a potersi giocare un posto sul gradino più basso del podio.

Tutte le partite dell’Italia, compresa questa finale, saranno visibili in diretta tv su RaiSport+HD, mentre la LEN trasmetterà in streaming tutte le sfide sul proprio sito internet, inoltre, come accaduto per la prima fase, OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale dei match che riguarderanno il Settebello.

Di seguito il programma completo

Finale 3° posto Super Final Europa Cup (8 aprile)

ORE 19.00 ITALIA-SERBIA

diretta tv su RaiSport+HD

diretta streaming su len.tv

diretta live testuale su OA Sport

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Enrico Spada

roberto.santangelo@oasport.it