Volley, Playoff Scudetto: Civitanova-Modena, gara3 di semifinale. Data, programma, orario d’inizio e tv: come seguire la partita

Oggi domenica 8 aprile si gioca Civitanova-Modena, gara3 delle semifinali dei Playoff Scudetto di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena una partita fondamentale per le sorti della serie, attualmente in perfetta parità. La Lube vuole imporsi di fronte al proprio pubblico, i Canarini cercano il colpaccio in trasferta dopo averlo sfiorato in gara1 e aver dominato gara2 in casa.

Si preannuncia una partita intensa ed equilibrata tra due squadre che sembrano essere sullo stesso livello anche se i marchigiani hanno concesso qualcosa di troppo e hanno commesso degli errori importanti nelle precedenti uscite. Da una parte le bordate di Tsvetan Sokolov e la classe di Osmany Juantorena, dall’altra la verve di Earvin Ngapeth e la regia di Bruninho con i punti di Giulio Sabbi.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Civitanova-Modena, gara3 delle semifinali dei Playoff Scudetto di volley maschile. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 8 APRILE:

18.00 Cucine Lube Civitanova vs Azimut Modena













(foto Roberto Muliere)