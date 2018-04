Italia-Francia, Coppa Davis 2018: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana

Dal 6 all’8 aprile la terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova sarà teatro della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia.

Sul rosso ligure, gli azzurri sfideranno i campioni in carica e centrare il bersaglio grosso non sarà certo impresa facile. La nostra formazione punterà gran parte delle proprie fiches su Fabio Fognini. Il n.1 del Bel Paese è chiamato ancora una volta a fare gli straordinari per contrastare i transalpini. Lucas Pouile, Jeremy Chardy o Adrian Mannarino, saranno i possibili avversari in singolare, mentre nel doppio, in coppia con Simone Bolelli, Fabio se la vedrà coi forti e collaudati Mahut/Herbert e servirà una prestazione in stile Australian Open 2015 (quando i due azzurri vinsero lo Slam australiano) per spuntarla. E’ chiaro che molto dipenderà anche dal nostro n.2 che, con ogni probabilità, dovrebbe essere Andreas Seppi mentre Matteo Berrettini, il più giovane del gruppo tricolore, si godrà l’esordio in maglia azzurra.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 6 APRILE:

11.30 Primo singolare

A seguire Secondo singolare

SABATO 7 APRILE:

14.00 Doppio

DOMENICA 8 APRILE:

11.30 Terzo singolare

A seguire Quarto singolare













