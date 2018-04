Italia-Francia, Coppa Davis 2018: i possibili scenari tattici. Fabio Fognini in campo sempre in campo? Ballottaggio Lorenzi-Seppi

Dal 6 all’8 aprile la terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova sarà teatro della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia.

Sul rosso ligure, gli azzurri sfideranno i campioni in carica e centrare il bersaglio grosso non sarà certo impresa facile. La nostra formazione punterà gran parte delle proprie fiches su Fabio Fognini. Il n.1 del Bel Paese è chiamato ancora una volta a fare gli straordinari per contrastare i transalpini. Lucas Pouile, Jeremy Chardy o Adrian Mannarino, saranno i possibili avversari in singolare, mentre nel doppio, in coppia con Simone Bolelli, Fabio se la vedrà coi forti e collaudati Mahut/Herbert e servirà una prestazione in stile Australian Open 2015 (quando i due azzurri vinsero lo Slam australiano) per spuntarla.

Ligure che, davanti al pubblico di casa, è chiamato alla solita maratona? Parrebbe di sì anche perché i precedenti incontri disputati dal giocatore di Arma di Taggia lo hanno visto protagonista di sforzi fisici notevoli, a sostegno della causa. Basti ricordare come ha chiuso il confronto contro il giapponese Taro Daniel, non potendo neanche camminare per quanto i muscoli fossero provati.

Sfortunatamente, in questo caso, gli avversari sono di livello ancora superiore e dunque gli scenari per la formazione di Corrado Barazzutti non sono dei più lusinghieri. Appare evidente che le sorti saranno anche in mano ad uno tra Andreas Seppi e Paolo Lorenzi. Al momento, l’unico certo del posto, infatti è Fabio, il resto potrebbe mutare. Sia il bolzanino che il senese sono su un livello molto simile e quindi sarà la condizione fisica a fare la differenza anche perché l’obiettivo è riuscire ad ottenere un punto in singolare per dare modo al n.1 italiano di non arrivare in riserva.

Un discorso simile vale anche per Bolelli, gravato da tanti problemi articolari nell’ultimo periodo, comunque sembrato in ripresa nell’ultimo match contro il Giappone. Per lui, la Davis rappresenta una vetrina importante grazie a cui mettersi in mostra e riscattarsi dagli infortuni patiti.













Foto: profilo twitter Federtennis