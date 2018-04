Hockey su pista, Quarti Playoff 2018: super Valdagno, Forte dei Marmi ko! Lodi corsaro a Monza, il Viareggio espugna Bassano

Crolla il Forte dei Marmi in gara-1 dei quarti di finale dei Playoff 2018 di hockey su pista. I toscani incassano una pesante sconfitta sul campo del Valdagno, che prevale 2-1 nel primo incontro, e sono costretti a vincere entrambe le gare interne per sperare ancora di superare il turno e di strappare il pass per le semifinali.

Fariza porta in vantaggio i padroni di casa a metà primo tempo, poi Romero trova il raddoppio a 12′ dalla fine del match, blindando la vittoria del Valdagno. Rossi riaccende la speranza del Forte, ma ormai è troppo tardi per rimediare e i veneti portano così a casa il primo punto, mettendo pressione ad una delle favorite per la vittoria finale, ormai già senza via d’uscita.

Il Lodi suda le classiche sette camicie sul campo del Monza, ma conquista una pesante vittoria per 2-3 in trasferta, ipotecando di fatto il passaggio del turno. Cocco apre le danze per i campioni d’Italia, ma l’enfant prodige Galimberti trova il pareggio, prima che Illuzzi su rigore assicuri un piccolo margine di vantaggio al Lodi all’intervallo. Ancora Cocco piazza l’allungo a inizio ripresa, ma Ollé riapre la contesa nel finale, rendendo incandescenti gli ultimi minuti.

Il Lodi, però, resiste e si tiene stretta una preziosa vittoria, con la chance del match point già il prossimo 10 aprile. Pesa come un macigno anche il successo del Viareggio, che vince 2-4 a Bassano e pone un tassello importante sul passaggio del turno. Costa e Bertolucci dopo 17 minuti piazzano il primo allungo per i toscani, ma il Bassano non ci sta a cedere l’onore delle armi e rimonta con Julia e Neves.

La gara sembra ormai indirizzata verso il pareggio ma Montigel e Bertolucci in 10 secondi vanno entrambi a segno e regalano al Viareggio un successo di importanza capitale lungo il cammino verso le semifinali. Da registrare, infine, il successo per 3-6 del Breganze sul campo del Follonica, maturato il 27 marzo scorso nell’anticipo dei quarti di finale a causa della concomitanza con la sfida in Eurolega tra i toscani e il Barcellona.

IL TABELLONE COMPLETO

Quarti di finale (7-10-14 aprile)

1 – Lodi-Monza 3-2

2 – Viareggio-Bassano 4-2

3 – Forte dei Marmi-Valdagno 1-2

4 – Breganze-Follonica 6-3

Semifinali (17-21-28 aprile o 3 maggio, 5-8 maggio)

5 – Vincente 1-Vincente 2

6 – Vincente 3-Vincente 4

Finali (12-15-19-22-26 maggio)

Vincente 5-Vincente 6













Foto: Twitter Lega Nazionale Hockey