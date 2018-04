Hockey su pista, Coppa Latina 2018: l’Italia batte il Portogallo con un super Cocco ed è seconda! La Spagna perde con la Francia ma vince il torneo

L’Italia conclude la Coppa Latina 2018 in seconda posizione confermando il piazzamento dello scorso anno a Follonica e dimostrando di disporre di un bagaglio tecnico di assoluto spessore in prospettiva futura.

Gli azzurri hanno sconfitto 6-4 il Portogallo nell’ultima partita che ha avuto luogo a Saint-Omer, bissando la vittoria contro i padroni di casa della Francia e trovando in Giulio Cocco uno straordinario protagonista con tre reti all’attivo. Ci hanno pensato Alberto Greco, Nicolas Barbieri e Francesco Compagno a completare la festa e a regalare all’Italia una vittoria che è valsa la seconda piazza in classifica alle spalle della Spagna, per la quale è stata decisiva la differenza reti.

L’Italia è andata sotto di un gol in avvio di gara col Portogallo, ma Cocco ha fissato il punteggio sull’1-1 prima dell’intervallo e poi Compagno nella ripresa ha risposto al secondo guizzo di Melo. Gli azzurri sono passati avanti grazie a Greco, ma Nunes ha riportato le squadre in parità prima dei minuti finali, tutti di marca italiana: Barbieri e poi due volte Cocco nel giro di 2 minuti hanno piazzato l’allungo decisivo e il gol di Vieir è servito soltanto a fissare il punteggio sul 6-4.

La Spagna, a sua volta, è stata sconfitta per 4-3 dalla Francia, giungendo alla pari a quota 6 con i padroni di casa e con l’Italia. Ma la larga vittoria contro gli azzurri è stata decisiva per il primato degli spagnoli, che hanno ottenuto così il 12° trionfo nella competizione destinata alle nazionali Under 23.

L’Italia, dal canto suo, ha lasciato alle sue spalle la Francia, terza davanti al Portogallo, mestamente a quota 0 punti e per la prima volta giù dal podio in 28 edizioni del torneo.













Foto: Facebook FIHP