Juventus-Real Madrid in tv, come vederla gratis e in chiaro. C’è il nuovo Canale 20. L’orario e il programma dei quarti di Champions League

Martedì 3 aprile si giocherà Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita epocale, fondamentale per la stagione di entrambe le squadre: le merengues partiranno con i favori del pronostico nella rivincita della Finale della passata edizione della massima competizione continentale, i bianconeri cercheranno un pronto riscatto e proveranno a regalare una gioia ai propri tifosi in vista della durissima trasferta della prossima settimana al Santiago Bernabeu.

La Juventus ha allungato in testa alla Serie A dopo la vittoria sul Milan, il Real Madrid non ha più niente da chiedere alla Liga e dunque punta tutta sulla Champions League che punta a conquistare per la terza volta consecutiva. La speranza degli uomini di Max Allegri è che riescano nell’impresa come tre anni fa in semifinale quando però persero l’atto conclusivo contro il Barcellona. Serviranno le migliori prestazioni di Dybala e Higuain per contrastare la corazzata guidata da Cristiano Ronaldo.

Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018, sarà trasmessa in diretta tv su Canale 20: si tratta di una novità assoluta, la nuova rete di Mediaset verrà tenuta a battesimo proprio con questa super sfida. Basterà sintonizzare il vostro televisore, troverete Canale 20 sul tasto 20 del telecomando: totalmente gratis, in chiaro, free. La partita sarà trasmessa anche in diretta tv su Mediaset Premium (a pagamento), in diretta streaming su Premium Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Real Madrid.

MARTEDI’ 3 APRILE:

20.45 Juventus-Real Madrid













(profilo Twitter Sami Khedira)