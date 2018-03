Hockey su pista, Coppa Latina 2018: l’Italia si riscatta e rifila un poker alla Francia. Gavioli in grande spolvero

L’Italia si riscatta alla grande dopo il passo falso contro la Spagna e porta a casa la vittoria contro i padroni di casa della Francia nella seconda partita della Coppa Latina 2018, torneo destinato alle nazionali Under 23, in corso di svolgimento a Saint-Omer tra venerdì 30 marzo e domenica 1 aprile. Gli azzurri guidati da Massimo Mariotti vanno sotto in avvio di gara ma salgono di tono col passare dei minuti e trovano in Gavioli un importante punto di riferimento.

Il giovane calciatore del Viareggio realizza una strepitosa tripletta e trascina l’Italia verso un’importante vittoria, che tiene in vita le speranze di concludere il torneo almeno al secondo posto, provando così a bissare il piazzamento dello scorso anno a Follonica.

Ci pensa Cocco a mettere la firma sul definitivo 4-1, che regala all’Italia la prima vittoria nel torneo, consentendole di giocarsi tutto nell’ultima partita contro il Portogallo, attualmente ultimo con zero punti dietro all’Italia e alla Francia, entrambe a quota 3.

La Spagna, invece, grazie al successo per 9-4 contro il Portogallo ha quasi ipotecato la vittoria, anche se la sfida con la Francia potrebbe anche mutare le sorti del torneo.

L’Italia, dal canto suo, battendo il Portogallo stasera alle 18.30 sarebbe quasi certamente seconda, ma un’eventuale goleada aprirebbe agli azzurri le porte di una vittoria che manca dal 1990. Un’ipotesi inverosimile, in realtà, per un gruppo che comunque continua ad esprimere valori importanti e ottime individualità.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto di Cinzia Calvetti