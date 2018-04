Basket, 24a giornata Serie A 2018: Venezia fa suo il posticipo contro Avellino

La Reyer Venezia si conferma al secondo posto, restando in scia della capolista Olimpia Milano. Nel posticipo d’alta classifica della 24a giornata la squadra di coach De Raffaele supera 88-74 la Sidigas Avellino. Una vittoria importante per i veneti e che, invece, segna la definitiva resa degli irpini nella lotta alle posizioni di vertice, perdendo contatto anche dalla terza piazza occupata da Brescia.

In casa Venezia il miglior marcatore è Mitchell Watt, che mette a referto 21 punti e 6 rimbalzi. Grande prova anche di Stefano Tonut, che chiude con 16 punti ed in doppia cifra ci vanno anche Andrea De Nicolao ed Austin Daye (13). Ad Avellino non bastano i 22 punti di Jason Rich e i 16 di Kyrylo Fesenko.

Ottimo inizio di Avellino, che si porta sul +7 con la tripla di Fitipaldo (6-13). Venezia trova canestri importanti da Tonut e Watt, ma alla prima sirena è la Sidigas in vantaggio (14-17). Nel secondo quarto c’è grande equilibrio e si gioca punto a punti, fino a poco prima dell’intervallo quando Rich e Wells permettono ad Avellino di toccare il +6 e poi di essere ancora avanti a fine secondo quarto (34-30).

Si rientra in campo ed è sicuramente un’altra Venezia. Tripla di Daye e gioco da tre punti di Biligha che fanno esplodere il Taliercio per il vantaggio veneto sul 48-45. Avellino riesce comunque a restare a contatto e prima dell’ultima sirena la Reyer è avanti 55-53. Ultimo quarto tutto di marca veneta. Comincia Biligha, poi va avanti De Nicolao e poi concludono Tonut e Watt. Avellino non haa la forza di reagire e quando Daye mette la bomba del +12 il sipario cala sul posticipo. Vince Venezia 88-74.

In avvio di ultima frazione, Venezia prova subito a fuggire. Biligha al 2’ firma il 61-55 . Al 5’ Venezia allunga ancora con tre tiri liberi e una tripla di De Nicolao ( 67-59). Tonut e Watt dalla media portano la Reyer sul +10 al 7’ (74-64). La schiacciata di Watt del 76-65 costringe Avellino a fermare il cronometro. Al 9’ il gioco da tre punti di Watt e la bomba di Daye infiammano il Taliercio portando i lagunari sul 83-71. Rich è l’ultimo ad arrendersi ma ormai Venezia è in controllo. L’antisportivo su Tonut a 9” dalla fine suggella la vittoria della Reyer. Finisce 88-74.

Questo il tabellino della partita

UMANA REYER VENEZIA – SIDIGAS AVELLINO 88-74 (14-17, 16-17, 25-19, 33-21)

Venezia: Haynes 4, Peric 2, Sosa 2, Tonut 16, Daye 13, De Nicolao 13, Jenkins 3, Bolpin, Ress, Biligha 3, Cerella 5, Watt 21

Avellino: Zerini, Wells 10, Fitipaldo 13,Sabatino, Lawal 7,Leunen, Scrubb 6, Filloy, D’Ercole, Rich 22, Fesenko 16, Parlato













