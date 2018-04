Hockey su ghiaccio, Finale Alps League 2018: Asiago la spunta in gara-5 contro Renon e vede il titolo

Asiago è vicina al titolo della Alps League 2018. I vicentini hanno vinto una combattuta gara-5 contro Renon ed ora sono in vantaggio 3-2 nella serie di finale, con la possibilità di giocarsi due match point, il primo giovedì sera in trasferta, il secondo domenica in casa.

La partita è stata molto equilibrata, vista l’elevata posta in palio con la serie ferma in parità dopo quattro episodi. Entrambe hanno avuto poche occasioni nei primi 10′, giocando con difese molto accorte. Lo 0-0 si è sbloccato nella seconda parte del primo drittel, quando Giulio Scandella si è involato sulla sinistra ed ha battuto Patrick Killeen in mezzo ai gambali. Asiago non ha sfruttato l’occasione del pareggio, prima che Lutz centrasse in pieno la traversa. Il Renon ha alzato i colpi nel periodo centrale e trovato la rete del pari con Dan Tudin, che ha beffato Cloutier dalla blu. Gli ospiti hanno portato una grande pressione per tutto il drittel, senza però sfondare una difesa casalinga abbastanza in difficoltà.

A inizio terzo tempo, però, è stata Asiago a colpire, sfruttando una superiorità che durava da prima della sirena. Protagonista ancora Scandella, che ha raccolto un puck vagante e servito Rosa che al volo ha siglato il 2-1. Il gol ha messo quindi a posto le cose per i padroni di casa, che hanno però dovuto continuare a resistere alle folate degli ospiti. Cloutier ha murato la sua porta ma proprio nei secondi finali l’occasione per Spinell è stata ghiotta ma il giocatore azzurro ha mancato l’appuntamento con la deviazione.

La finale della Alps League 2018

Foto: pagina Facebook Asiago Hockey